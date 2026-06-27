Озбиљни пропусти у тендерској документацији за јавну расвјету у Бањалуци: Да ли ће неко одговарати?

Аутор:АТВ редакција
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Канцеларија за разматрање жалби БиХ по други пут поништила је тендер Града Бањалука за реконструкцију и изградњу јавне расвјете, процијењене вриједности 35,4 милиона конвертибилних марака.
На тендер су пристигле три жалбе са више од 60 спорних навода, а велики број њих је прихваћен. Према доступним информацијама, утврђени су озбиљни пропусти у тендерској документацији, укључујући неслагање предмета јавне набавке са самим поступком и бројне неправилности у техничким спецификацијама.
Шта ова одлука значи за Град Бањалуку? Ко је одговоран за пропусте? Да ли ће неко сносити посљедице и колико ће све ово коштати грађане?
Одборник ПДП-а у Скупштини града Бањалука Драган Милановић рекао је у Јутарњем програму РТРС-а да по ко зна коју пут имамо ту информацију из медија.
- Одговор из Канцеларије није дошао службено, али је чињеница да су поништили тендер - навео је Милановић.
Подсјетио је и на претходни јавни позив.
- Био је раније један позив, 2024. године смо донијели одлку да уђемо у тај процес, по ЕСКО моделу. А то је да извођач замијени цијелу расвјету и то би трајало 15 године, а град би плаћао средства извођачу - рекао је Милановић.
Рекао је да је тада била жалба на извођача.
- Канцеларија је поништила тендер. И поново је расписан позив, сада су се жалили на тендерску документацију. Желим да вјерујем у институције и поштујемо све. Не видим проблем у критеријумима и сада није прича око цијене - навео је Милановић.
Предсједник Скупштине града Бањалука Љубо Нинковић истакао је у Јутарњем програму да је збуњен излагањем Милановића и оправдањима.
- Могу мислити како је грађанима. Да је ово завршено, ово би била највећа крађа грађана Бањалуке - изјавио је Нинковић.
- Подсјетићу да су сарадници из Градске управе направили процјену и рекли да се може направити за 13,4 милиона КМ. Неко стручан је то навео. Али је проблем што је градоначелник Драшко Станивуковић расписао за 35 милиона КМ. Та разлика је ненормална и спорна и то је кључно питање - каже Нинковић.
Нинковић истиче да треба мијењати расвјету у Бањалуци, али не по овим цијенама
- Ово је бахатост и безобразлук. Сада више није само цијена проблем, већ и тендерска документација - јасан је Нинковић.
Одборник Листе за правду и ред Игор Мандић рекао је у Јутарњем програму да је спорна цијена од 35 милиона КМ.
- Детаље око тендерске документације док не знам, али према тој цијени, Бањалука би имала најскупљу расвјету у региону - каже Мандић.
Навео је да је ЕСКО одличан модел, али је рађен у другим градовима региона по много мањој цијени.
- Овдје једино испаштају грађани - јасан је Мандић.
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