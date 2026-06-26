Мјештани Драгочаја пети дан без воде: "Разочарани смо, исцрпљени и без наде"

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Пети дан без воде, редукције, суве чесме и огорчени грађани. Невјероватно, али у 2026. години, у појединим бањалучким насељима вода је постала луксуз, док истовремено на другим локацијама данима неконтролисано тече низ улицу.
Како је могуће да насеља у највећем граду Републике Српске имају овакав проблем и када ће грађани коначно добити основне услове за живот? Мјештани једног дијела Драгочаја данима уопште немају воде.
"Хвала вам што сте свједоци ове ситуације из које очигледно нема излаза. Иста је ситуација. Ми смо само исцрпљени, без наде и разочарани и негдје сигурно да ћемо у викенд ући без воде", каже за АТВ Даворка Врачар, мјештанка Драгочаја.
О томе како се сналазе без воде, Даворка каже:
"Ја вечерас идем у град, нашла сам стан у којем ћемо бити док се ово не среди. А вјерујем да ће господа из Водовода дати приједлог како ово ријешити", каже она и додаје да им се нико из Градске управе није јавио.
"Користимо ову прилику да позовемо на солидарност грађана, можда неко може нешто рећи паметније, јер је очигледно да смо ми овдје грађани другог реда", каже она.
Из Водовода кажу да је воде у Фабрици воде има, али да је не могу испоручити.
"Радимо 24 сата. Овдје конкретно морам да кажем да ми је жао што мјештани немају воду, а ми смо дошли у ту ситуацију из пар разлога. Имамо довољну количину воде у Фабрици воде, међутим воду на овај терен не можемо испоручити јер имамо недостатак профила цјевовода. Тренутно се ради изградња цјевовода Фи 700, а тренутно је био Фи 400 од Центрума до Туњица. То ће до првог септембра бити то требало бити завршено, цјевовод Фи 700 и онда ће сви имати воду", рекао је за АТВ Радован Мајкић, в.д. директора "Водовода" Бањалука.
Каже да и куће у овом дијелу Бањалуке немају уговор са Водоводом којим је обезбијеђен континуитет водоснабдијевања.
"У конкретној ситуацији, у овим кућама, одговорно тврдим да њима Водовод није потписао уговор гдје обезбјеђује континуитет водоснабдијевања. Ту су уговори да су становници прихватили да и када је све нормално да не можемо обезбиједити континуитет у водоснабдијевању. Ми ћемо обезбиједити цистерне да имају воду за личну хигијену и пиће. Киша нам значи да само становништво смањи потрошњу воде", каже Мајкић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
6 ч3
Бања Лука
8 ч1
Бања Лука
9 ч1
Бања Лука
9 ч0
Најновије
20
32
20
28
20
25
20
15
20
15
Тренутно на програму