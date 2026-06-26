Секси "домаћица" не излази из бикинија: Што старија, то више заводи

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Холивудска љепотица Ева Лонгорија (51) одушевила је у оскудном бијелом бикинију док је боравила на плажама Марбеље у Шпанији са супругом Хозеом Бастоном и њиховим седмогодишњим сином Сантијагом.
Сада као заузета мама која усклађује више пројеката, очигледно је да и даље успијева да фитнес постави као приоритет, што потврђују и најновије фотографије на којима показује стомак обликован тренинзима и затегнуту фигуру, преноси Дејли Мејл.
Друштво јој је све вријеме правио супруг, а папараци су их у једном тренутку ухватили и како размјењују њежности.
Eva Longoria Shows Off Flawless Figure in Cheeky Bikini at the Beach https://t.co/hMDvJnRSGz— TMZ (@TMZ) June 25, 2026
- Ова жена је савршена", "Права богиња", "Њен изглед је права мистерија, били су само неки од коментара на друштвеним мрежама.
Овај пар данас углавном живи у Шпанији и Мексику, али и даље по потреби путују назад у Сједињене Америчке Државе.
Ева Лонгорија има и америчко и шпанско држављанство, па никада није крила срећу што може да "побјегне" кад год пожели.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
2 ч0
Сцена
3 ч0
Сцена
5 ч0
Сцена
7 ч0
Најновије
23
06
23
03
22
53
22
42
22
42
Тренутно на програму