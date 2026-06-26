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Секси "домаћица" не излази из бикинија: Што старија, то више заводи

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 21:03

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Ева Лонгорија глумица
Фото: Instagram/Eva Longoria

Холивудска љепотица Ева Лонгорија (51) одушевила је у оскудном бијелом бикинију док је боравила на плажама Марбеље у Шпанији са супругом Хозеом Бастоном и њиховим седмогодишњим сином Сантијагом.

Сада као заузета мама која усклађује више пројеката, очигледно је да и даље успијева да фитнес постави као приоритет, што потврђују и најновије фотографије на којима показује стомак обликован тренинзима и затегнуту фигуру, преноси Дејли Мејл.

Друштво јој је све вријеме правио супруг, а папараци су их у једном тренутку ухватили и како размјењују њежности.

- Ова жена је савршена", "Права богиња", "Њен изглед је права мистерија, били су само неки од коментара на друштвеним мрежама.

Овај пар данас углавном живи у Шпанији и Мексику, али и даље по потреби путују назад у Сједињене Америчке Државе.

Ева Лонгорија има и америчко и шпанско држављанство, па никада није крила срећу што може да "побјегне" кад год пожели.

Аваз

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Тагови :

Ева Лонгорија

глумица

бикини

показала извајано тијело

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