Грађани приградских насеља пети дан без воде

Аутор:АТВ редакција
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Дан за даном, дошли смо до петог дана без воде. Иако је најављено да ће парним данима вода бити доступна од 8 до 18 часова, ни тај распоред се не поштује. У насељу Драгочај снадбијевање је успостављено од 12 до 17 часова што је свега пет од обећаних 10 сати, каже мјештанка овог насеља за АТВ.
Ни тада ситуација није била задовољавајућа, јер је притисак толико слаб да се вода једва могла користити за основне потребе. То је још и добро, јер у другом дијелу овог насеља воду немају уопште. Због несташице воде мјештанин насеља Барловци сваког дана просипа домаће козије млијеко испред бањалучког Водовода.
"Не знам због чега немамо воде. Прошле године је било цијело љето и биле су веће врућине. Цијелу годину смо имали воде, није нестајала никако. Сад ове године три дана угријало, четврти нема воде. На примјер 2021. године нека неко погледа статистику, може то провјерити, то није уопште спорно. 63 дана је температура била преко 30 степени и није нестало", Предраг Гојковић, мјештанин Барловаца.
На Старчевици, друга прича. Док у приградским насељима моле за воду, овдје она извире из пута. Како АТВ-у јављају огорчени мјештани квар је пријављен још прије мјесец дана, али се надлежни нису удостојили да га санирају. Парадокс је, кажу то што оптужују грађане за прекомјерну потрошњу воде, а већ мјесец дана нису улицу на Веселом бријегу тече поток због квара
"Ту су долазили већ, два пута су радили. Први пут по годину дана чекали нису поставили ни бетон, него је то тако било и тако пролазило. Што бих ја сад њима био учитељ да их учим, а задужени су за свој посао и своју задаћу да чувају", рекао је Страхило Стојичић, мјештанин Старчевице.
Од првог човјека Бањалуке добили смо и трећу причу. Каже, Водовод ради пуним капацитетом и није упознат с тим да у Драгочају уопште немају воду. Каже, рјешење стиже у августу, за 45 дана, када се изгради цјевовод Туњице. Након тога, стиже и одговор из градске управе, кажу, настао је ваздушни чеп и озрачују га, на питање откад га озрачују јер воде нема већ пет дана, одговор нисмо добили.
"Водовод ради у свом максималном капацитету.Вјерујем и да ћемо у другој половини августа завршити тај крак који је остао. То је све што вам могу рећи. Да ли је у Драгочају, ајде да видим. Ко то нема од понедјељка? Ево молим Вас Мирна да подсјетимо, то може бити један дио улица који можда због крака. Ми знамо кад је пун резервоар Пријечани кад је Рамићи. Наизмјенично једну ноћ је један пун, дугу ноћ је други и ми пуштао воду према свима. Да ли у неком краку, неком дијелу због нечег се десиле двије три куће одсјечене, може да јесте. Ми то сазнање немамо, дајте нам ко су људи, врло радо ћемо доћи с тим људима, разумјети их и рећи за 45 дана стиже коначно рјешење", рекао је Драшко Станивуковић, градоначелник Бањалуке.
Становницима бројних насеља преостаје да се прилагоде распореду испоруке воде, јер како ствари стоје, ни љетне врућине нису биле довољан разлог да се посао заврши на вријеме.
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