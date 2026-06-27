Окупљање возача "веспи" поводом 80. рођендана легендарног мопеда

Аутор:АТВ редакција
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У Риму се одржава манифестација посвећена "веспи" поводом 80. рођендана легендарног мопеда. Четвородневни скуп "Веспа 2026 - 80 година иконе", одржава се у комплексу Форо Италико и Стадио деи Марми, који су претворени "Веспа село" са изложбама, тркама, парадама и сусретима клубова љубитеља овог мотоцикла.
Компанија "Пјађо" представила је "веспу" 1946. године, а она је убрзо постала симбол препорода Италије након Другог свјетског рата - довољно приступачна за становнике ратом разорене земље, елегантна и практична за вожњу уским улицама Напуља, Милана и Рима.
Од тада је "веспа" постала један од најпрепознатљивијих италијанских производа, појављујући се у филмовима попут "Празник у Риму" са Грегоријем Пеком и Одри Хепберн, као и у рекламама и туристичким брошурама.
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"Веспа" се непрекидно производи већ 80 година, током којих је прошла око 160 редизајна, а широм свијета продато је готово 20 милиона примјерака, од чега више од два милиона у посљедњој деценији, преноси Срна.
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