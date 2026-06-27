Бивша војвоткиња са кћеркама посјећивала Епстина док је служио казну у затвору

Аутор:АТВ редакција
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Сара Фергусон је два пута посјетила Џефрија Епштајна у канцеларији лажне компаније коју је основао док је био у затвору због сексуалних преступа над дјецом.
Бивша војвоткиња од Јорка састала се са осуђеним сексуалним преступником у Палм Бичу, у простору који је Епштајн користио за програм студирања уз рад, извјештава „Телеграф“ .
Планирала је трећи састанак у сједишту фиктивне компаније, али је та посјета пропала у посљедњем тренутку. Епштајну је одобрен издашан програм одсуства са посла након хапшења у јуну 2008. године. То му је омогућило да напушта ћелију до 12 сати дневно.
Вријеме је проводио у канцеларијама своје фиктивне компаније, Флоридске научне фондације, која се налази на 14. спрату зграде у Вест Палм Бичу. Епштајнове жртве су посљедњих недјеља тврдиле да их је злостављао у тој истој канцеларији док је формално служио казну у оближњем затвору округа Палм Бич.
Једна од њих, Роза, свједочила је пред Конгресом у мају да јој је Епштајн понудио посао у фондацији док је био у затвору између јуна 2008. и јула 2009. Она тврди да ју је злостављао у тој канцеларији.
Сара Фергусон је два пута посјетила Епштајна у затвору током његовог боравка. Први пут га је контактирала 4. априла 2009. године, девет мјесеци након почетка његове казне. Питала га је да ли може да сврати на „брзу шољицу чаја“ током међувременског пресједања на Флориди. Поруку је завршила са: „С љубављу, Сара Риђохед!!“
Епштајн јој је послао свој број телефона и адресу канцеларије, напоменувши да је удаљена десет минута од аеродрома. Два дана касније, послао јој је поруку да изгледа „одлично“ и да је прочитао „све што си ми дала“. Затим јој је дао пословне савјете за њену иницијативу „Мајчина војска“.
Епштајн јој је савјетовао да пројекат претвори у компанију, покрене кампању за прикупљање чланстава и тражи велика спонзорства. Такође је предложио познате жене које би могла да укључи у иницијативу, укључујући Мишел Обаму, Карли Фиорину и Кејти Курик.
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Фергусон је одговорио пет дана касније веома искреном поруком. „Мом драгом, спектакуларном и посебном пријатељу Џефрију. Ти си легенда и јако сам поносна на тебе. Хвала ти што се тако добро бринеш о мени“, написала је. Додала је да је „прочитала и прогутала“ његов имејл и да примјењује оно што јој је рекао. Најавила је да ће му се јавити са пословним планом.
Фергусон је планирала да поново посјети Епштајна у његовој канцеларији на ручку већ сљедеће недјеље, 20. априла, на путу за Канаду. Написала је да жели да проведе сат времена са њим „како би размијенила идеје о вашим бриљантним идејама“.
Тај састанак је пропао јер није могла да координира летове. Нови састанак је заказан за 13. мај 2009. „Долазим у Палм Бич да те видим у сриједу“, написала је Епштајну. Замолила је његовог возача да је покупи, одвезе код њега, а затим је одвезе у Мајами.
Епштајнов возач ју је покупио на аеродрому. Фергусон је очигледно са собом довела Мартина Хубертија, њеног тадашњег шефа кабинета. Исте недјеље када је Фергусон посјетио Епштајна по други пут, лорд Манделсон га је позвао. Тадашњи британски секретар за привреду позвао је из Лондона у Епштајнову канцеларију у Палм Бичу.
Рекао му је да је „овдје политички још увек турбулентно“ због скандала са трошковима посланика. Мјесец дана касније, Манделсон је разговарао са Епштајном преко Скајпа док је боравио у својој вили у Њујорку.
Четири недјеље касније, Епштајн је пуштен из затвора. Лорд Манделсон, коме су због веза са Епштајном одузете разне титуле, раније је тврдио да током свог познанства са Епштајном „никада није видио никакве доказе о криминалним активностима“.
Бивша војвоткиња од Јорка раније се суочила са критикама након што су се појавили имејлови у којима се сугерише да је посјетила Епштајна са своје двије ћерке, принцезама Беатрис и Евгенијом. Посјета се догодила након што је Епштајн пуштен из затвора и стављен у кућни притвор у јулу 2009. године.
„Ферги и двије дјевојке су свратиле“, написао је Епштајн Гислејн Максвел, која тренутно служи 20-годишњу затворску казну због подвођења дјевојака и жена за Епштајна. Годинама касније, када је Фергусон покушала да се дистанцира од Епштајна током истраге о његовом злостављању, он је исмијавао њене изјаве сараднику.
У марту 2011. године, одговарајући на питање листа „Телеграф“ о свом односу са тадашњим принцом Ендруом, Епштајн је рекао сараднику принца Ендруа: „Ако вас позову, слободно им реците да није био Ендру, већ Ферги која је била у кући и у канцеларији са полицајцем који је сједио на рецепцији.“
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Другом сараднику је описао „апсурдност Фергијевих изјава“. Додао је: „Полиција је била у мојој канцеларији док сам био на одсуству и пустили су је унутра.“
Сара Келен, бивша Епштајнова асистенткиња, свједочила је пред Конгресом раније у јуну да је помогла у организовању састанака са Саром Фергусон „у Џефријевој канцеларији у Палм Бичу док је био на одсуству и у његовом дому у Палм Бичу“.
Портпаролка Саре Фергусон је раније рекла за Би-Би-Си да је војвоткиња изразила дубоко жаљење због своје повезаности са Епштајном годинама.
„Њене мисли су првенствено са његовим жртвама. Као и многи, насела је на његове лажи. Чим је постала свјесна обима оптужби против њега, не само да је прекинула контакт, већ га је и јавно осудила, до те мјере да јој је потом претио тужбом за клевету јер ју је повезао са педофилијом“, рекла је портпаролка.
(индекс)
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