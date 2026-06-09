Епстинов дугогодишњи асистент: Био је мајстор манипулације

Аутор:АТВ
Коментари:0
Дугогодишња асистенткиња Џефрија Епстајна рекла је члановима Надзорног одбора Представничког дома да није имала сазнања о злочинима покојног осуђеног сексуалног преступника.
Описала га је као мајстора манипулатора који је имао све разлоге да сакрије своје активности од ње, према изворима упознатим са њеним свједочењем.
Лесли Гроф, бивша Епштајнова извршна асистенткиња, рекла је да вјерује да су термини масаже које је заказивала за Епштајна са младим женама и дјевојкама били заказани са професионалним масеркама. У покушају да покаже да није била свјесна незаконитих активности свог послодавца, извјештава CNN .
Гроф је једна од најистакнутијих чланова Епштајновог ужег круга који је до сада свједочио пред Конгресом у оквиру истраге. Као његова дугогодишња асистенткиња, она је управљала многим аспектима његовог живота, од организовања састанака са женама до организовања састанака са моћним и утицајним личностима, што потврђују милиони докумената у архивама Министарства правде САД.
Током свједочења, рекла је да је никада сексуално злостављао и да није била зависна од посла који је обављала за њега. Додала је да су јој Епштајн и његова блиска сарадница Гислен Максвел рекли да се не дружи са њиховим пријатељима и пословним партнерима и да се не мијеша у њихове послове.
Свијет
Истраживач ушао у Епстајнов авион у којем су путовале жртве: Погледајте језиви снимак
Гроф, која се углавном држала подаље од медијског пажње, рекла је да жели да помогне истрази. Такође је истакла да је након Епштајновог хапшења изгубила много пријатеља и да је њена породица била изложена узнемиравању.
Њене тврдње да није знала ништа о Епштајновим злочинима одмах су изазвале осуду међу жртвама. Шарлин Рошар је изразила сумњу да Гроф није био свестан шта се дешава.
„Једна од најтежих ствари за жртве је да слушају људе који су били најближи Епштајну како тврде да нису ништа видјели. То се не поклапа са мојим искуством. Жртве заслужују одговоре, а не тврдње о незнању“, рекао је Рошар за CNN.
Демократски конгресмен Стивен Линч такође је изразио сумњу у свједочење бивше асистенткиње. „Веома је тешко повјеровати у оно што она говори, да заправо није познавала Џефрија Епштајна иако је радила за њега 18 година“, рекао је новинарима.
Иако је Грофова тврдила да није видела ништа спорно у вези са масажама које је организовала, Линч је рекао да се пита „да ли она заиста и искрено може да тврди да није видјела ништа непримерено у вези са тим“. „Он је био регистровани сексуални преступник и имао је обавезу да се сам пријави властима“, додао је Линч.
Предсједник Надзорног одбора Џејмс Комер рекао је прије саслушања да Гроф има информације које су „веома вриједне“ за истрагу. Одбор је до сада обавио 14 интервјуа у оквиру истраге везане за Епштајна. „Радујемо се што ћемо јој поставити питања“, напоменуо је Комер.
Према извору упознатом са случајем, није било унапред договореног обима саслушања, што значи да ниједна тема није била изузета од испитивања.
Демократе су током истраге покушале да повежу америчког председника Доналда Трампа са Епштајном, иако је Трамп годинама негирао било какву везу са његовим злочинима и негирао наводе о сексуалном узнемиравању.
Линч је рекао да је Гроф организовала „више телефонских разговора“ између Трампа и Епштајна прије него што је Трамп постао председник, али није прецизирала када су се они одиграли. Гроф је напоменула да не зна ни за један случај у којем су запослени у Трамповом одмаралишту Мар-а-Лаго посјетили Епштајнову резиденцију.
Сцена
Бивши принц снимљен са великом модрицом на лицу
Према документу о платном списку из 2010. године, Гроф је почела да ради за Епштајна 2001. године. Управљала је његовим распоредом, организовала путовања и приватне састанке и служила је као посредник између њега и бројних високог особља.
У контроверзном споразуму о некривичном гоњењу који је Епштајн постигао са федералним тужиоцима на Флориди 2008. године, Гроф је именован као могући саучесник.
Више жртава које су разговарале са ФБИ-јем идентификовало је Грофа као особу коју су прво контактирале да би организовале масажу за Епштајна. Према њиховим изјавама, Епштајн је починио нека од сексуалних злостављања током тих масажа.
У разговору са ФБИ-јем 2021. године, Гроф је истакла да је уговарање масажа била само „још једна обавеза коју је морала да испуни за Епштајна“. Имејлови пронађени међу Епштајновим документима такође показују да се ослањао на Гроф да организује домаћа и међународна путовања за себе и бројне жене.
Свијет
Шта је писало у порукама? Телефон украден, преписка о Епстајну заувијек изгубљена
Адвокати Лесли Гроф су крајем 2021. године објавили да против ње неће бити подигнута оптужница, да „никада није била сведок ничега неприкладног или незаконитог“ и да је и даље „сломљена свим кроз шта су жртве прошле“.
У ранијој изјави за CNN, њен адвокат је рекао да је радила за Епштајна као дио професионалног тима који је укључивао интерне правнике, рачуновође и друго административно особље.
„Њен рад је обухватао организовање састанака за Епштајна, примање његових порука и организовање састанака на високом нивоу са руководиоцима компанија, пословним људима, научницима, политичарима, познатим личностима, хуманитарним организацијама и универзитетима“, рекла је адвокатица.
(индекс)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
2 седм0
Свијет
3 седм1
Свијет
3 седм0
Свијет
3 седм0
Најновије
Тренутно на програму