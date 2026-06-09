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Шок за Зеленског: "Нећемо више слати оружје Украјини"

Аутор:

АТВ
09.06.2026 17:37

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Шок за Зеленског: "Нећемо више слати оружје Украјини"
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Бугарска неће слати додатно оружје Украјини, изјавио је у уторак министар одбране Димитар Стојанов, оцијенивши да се рат не може ријешити војним путем.

„Рат у Украјини неће бити ријешен на бојном пољу“, рекао је Стојанов на конференцији за новинаре, преносе бугарски медији.

Он је навео да је ријеч о позиционом рату у којем даље наоружавање доноси само губитке људских живота, пише Анадолија.

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„Вријеме је да се сједне за преговарачки сто и тражи праведан мир, о којем треба да одлуче стране у сукобу“, додао је.

Стојанов је истакао да Украјини „треба више људи, а не више оружја“, наглашавајући да Бугарска не планира нове испоруке војне опреме.

Говорећи о улози Европске уније, казао је да је она важна, али да тешко може бити неутралан посредник с обзиром на досадашњу подршку Украјини.

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Стојанов је дио владе премијера Румена Радева, који је раније такође заговарао дипломатско рјешење сукоба.

Радев је у мају поручио да је „крајње вријеме за дипломатију“, упозоривши да дуготрајан рат исцрпљује све стране укључене у сукоб.

Подаци из међународних извјештаја показују да је Бугарска од почетка рата 2022. године извозила одређене количине наоружања Украјини.

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Тагови :

Бугарска

Украјина

Оружје

Володимир Зеленски

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