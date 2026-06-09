Шок за Зеленског: "Нећемо више слати оружје Украјини"

Аутор:АТВ
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Бугарска неће слати додатно оружје Украјини, изјавио је у уторак министар одбране Димитар Стојанов, оцијенивши да се рат не може ријешити војним путем.
„Рат у Украјини неће бити ријешен на бојном пољу“, рекао је Стојанов на конференцији за новинаре, преносе бугарски медији.
Он је навео да је ријеч о позиционом рату у којем даље наоружавање доноси само губитке људских живота, пише Анадолија.
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„Вријеме је да се сједне за преговарачки сто и тражи праведан мир, о којем треба да одлуче стране у сукобу“, додао је.
Стојанов је истакао да Украјини „треба више људи, а не више оружја“, наглашавајући да Бугарска не планира нове испоруке војне опреме.
Говорећи о улози Европске уније, казао је да је она важна, али да тешко може бити неутралан посредник с обзиром на досадашњу подршку Украјини.
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Стојанов је дио владе премијера Румена Радева, који је раније такође заговарао дипломатско рјешење сукоба.
Радев је у мају поручио да је „крајње вријеме за дипломатију“, упозоривши да дуготрајан рат исцрпљује све стране укључене у сукоб.
Подаци из међународних извјештаја показују да је Бугарска од почетка рата 2022. године извозила одређене количине наоружања Украјини.
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