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Нереди због хиџаба, у Авганистану, има погинулих

Аутор:

АТВ
09.06.2026 15:46

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Нереди у Кабулу због хиџаба
Фото: Tanjug/AP Photo/Felipe Dana, File

Авганистанска полиција растјерала је учеснике протеста за права жена у провинцији Херат, на западу Авганистна, на којима су приведене жене оптужене за кршење обавезних правила облачења.

Према исказима очевидаца, једна особа је убијена, неколико других рањено, а ухапшене су десетине људи, укључујући жене и девојчице. Талибанске власти нису потврдиле жртве ни хапшења.

Портпарол полиције Херата Сајед Масуд Хосеини рекао је државној новинској агенцији Бахтар да је окупљање у области Џебраил "створило тензије" и пореметило јавни ред под изговором противљења исламском хиџабу, који је описао као вјерску обавезу.

Очевици су рекли да су протести избили када су званичници Министарства за промоцију врлина и спречавање порока покушали да ухапсе жене које се противе обавезним захтјевима облачења.

Поједини становници су рекли да су на мети биле жене које су поштовале прописане уредбе о облачењу, односно потпуном покривању лица и тијела.

Видео-снимак из Херата приказује наоружане припаднике служби безбједности како разбијају демонстрације, укључујући и жене са велом међу демонстрантима.

Од преузимања власти у Кабулу 2021. године, талибани су увели велика ограничења за жене и дјевојчице, укључујући ограничен приступ образовању, запошљавању и спорту, што је изазвало међународне критике.

Талибани кажу да поштују права жена у складу са својим тумачењем исламског закона.

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Тагови :

Авганистан

Кабул

нереди због хиџаба

Полиција

нереди

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