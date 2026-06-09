Нереди због хиџаба, у Авганистану, има погинулих

Аутор:АТВ
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Авганистанска полиција растјерала је учеснике протеста за права жена у провинцији Херат, на западу Авганистна, на којима су приведене жене оптужене за кршење обавезних правила облачења.
Према исказима очевидаца, једна особа је убијена, неколико других рањено, а ухапшене су десетине људи, укључујући жене и девојчице. Талибанске власти нису потврдиле жртве ни хапшења.
Портпарол полиције Херата Сајед Масуд Хосеини рекао је државној новинској агенцији Бахтар да је окупљање у области Џебраил "створило тензије" и пореметило јавни ред под изговором противљења исламском хиџабу, који је описао као вјерску обавезу.
Очевици су рекли да су протести избили када су званичници Министарства за промоцију врлина и спречавање порока покушали да ухапсе жене које се противе обавезним захтјевима облачења.
Поједини становници су рекли да су на мети биле жене које су поштовале прописане уредбе о облачењу, односно потпуном покривању лица и тијела.
Видео-снимак из Херата приказује наоружане припаднике служби безбједности како разбијају демонстрације, укључујући и жене са велом међу демонстрантима.
Од преузимања власти у Кабулу 2021. године, талибани су увели велика ограничења за жене и дјевојчице, укључујући ограничен приступ образовању, запошљавању и спорту, што је изазвало међународне критике.
Талибани кажу да поштују права жена у складу са својим тумачењем исламског закона.
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