Имају једну навику: Температура 45 степени, али Шпанцима није вруће

Аутор:АТВ редакција
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Иако температуре у појединим дијеловима земље иду и до 45 степени, Шпанци немају проблем са врућином јер сваки дан у исто вријеме раде једну ствар.
Док се велики дио Европе бори с љетним врућинама и све чешће укључује клима-уређаје, у Шпанији се многи и даље ослањају на једноставан метод који не троши електричну енергију.
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Ријеч је о свакодневној навици коју становници примјењују чим сунце почне јаче гријати, а тврде да управо захваљујући њој успијевају задржати угоднију температуру у дому.
Љетне температуре у Шпанији најчешће се крећу између 28 и 35, док у централним и јужним дијеловима земље неријетко достигну и 45 степени Целзијуса.
Упркос томе, према истраживању стручњака за некретнине Идеалиста, клима-уређај има само 41 одсто шпанских домаћинстава. Због тога се многи ослањају на провјерене традиционалне начине расхлађивања дома током топлотних таласа.
Једна од најпознатијих техника назива се метода ‘потпуног затварања‘ или ‘блекаут метод‘, пише "Дневно.хр".
Њен циљ је да се спријечи улазак топлоте у кућу током најтоплијег дијела дана. Шпанци зато између 8 и 9 сати ујутро, или одмах након буђења, спуштају вањске ролетне и затварају гриље како би блокирали сунчеве зраке. Прозоре поново отварају тек навече, кад вањска температура почне падати.
Будући да већина шпанских кућа има вањске гриље које готово потпуно заустављају сунчеву свјетлост, стручњаци истичу да се сличан учинак може постићи и у другим земљама затварањем ролета или завјеса током најтоплијег дијела дана.
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Стручњаци портала "Спејнвајс" препоручују да ролетне, гриље и завјесе остану затворене док је сунце најјаче, док се прозори отварају током ноћи и рано ујутро како би се простор природно расхладио.
Исто савјетују и бројни корисници Редита, који тврде да је ријеч о најчешћем начину расхлађивања домова у Шпанији. Један корисник описао је своју рутину:
"Отворите прозоре ујутро до отприлике 11 сати. Затим спустите ролетне тако да готово нимало свјетлости не улази у кућу. Навече их поново отворите".
Други корисник објаснио је зашто овај метод даје добре резултате. Ако је кућа ујутро још увијек свјежа, затварањем прозора и ролетна задржава се хладнији ваздух у унутрашњости, а топлота теже продире извана.
"У основи, функционише попут врата фрижидера. Ако се кућа током послијеподнева ипак загрије, али је и даље хладнија од спољашњег ваздуха, држите је затвореном. Прозоре отворите тек када спољашња температура буде једнака или нижа од температуре у кући. Тако ћете, осим расхлађивања, створити пропух и угоднији осјећај свјежине", написао је.
Један корисник подсјетио је и на важност избјегавања боравка на отвореном током најтоплијег дијела дана.
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"Не излазите из куће ако не морате за вријеме сиесте (између 14 и 17 сати). Ако сте мислили да смо ми Шпанци лијени, то је зато што никада нисте провели љето у мом селу. Тада су температуре највише и лако можете доживјети топлотни удар", упозорио је.
Осим метода потпуног затварања дома, током великих врућина многи користе и друге једноставне трикове, попут вјешања мокре плахте испред отвореног прозора како би се додатно снизила температура у просторији.
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