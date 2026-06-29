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Захарова: НАТО потцјењује ризик даље ескалације

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 21:17

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Марија Захарова
Фото: Tanjug/Pavel Bednyakov, Pool

План НАТО савеза да развије напредне системе наоружања у интересу Кијева безобзирно је агресиван, саопштила је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

"Морамо да закључимо да својим безобзирним агресивним дејствима савез Украјина-НАТО даје руској војсци додатни основ да посвети појачану пажњу свим предузећима која су укључена у развој и производњу оружја које се користи против наше земље", навела је Захарова у саопштењу, преноси Срна.

Она је истакла да НАТО потцјењује ризик даље ескалације док планира да развије оружје за украјинске снаге.

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"Кијев интензивира покушаје да гурне НАТО у директан оружани сукоб са Русијом, док Алијанса постепено губи преосталу рационалност, користећи Украјину као полигон за тестирање", закључила је Захарова.

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Тагови :

НАТО

Марија Захарова

Ескалација

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