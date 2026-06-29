У Венецуели регистровано 500 накнадних земљотреса након два разорна

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Након што су 24. јуна Венецуелу погодила два разорна земљотреса, у тој земљи је регистровано више од 500 накнадних потреса. То је изјавио стални координатор УН за Венецуелу Ђанлука Рампола Дел Тиндаро.
Он је навео да је најновији тектонски покрет забиљежен рано јутрос када је регистрован потрес магнитуде 5,2 степена Рихтерове скале.
- Можете да разумијете да настављамо да радимо у окружењу високог ризика. Погођено је седам покрајина. Двије које су највише погођене су покрајина Ла Гуаира и главни град Каракас - додао је Тиндаро.
Бања Лука
Грађани се купају на властиту одговорност: На Врбасу безбједне само три плаже
Он је напоменуо да се у договору са властима Венецуеле набавља 10.000 врећа за лешеве на основу претпоставке да ће бити регистровано још много смртних случајева, преноси Срна.
Венецуелу су 24. јуна погодила два снажна земљотреса магнитуде 7,2 и 7,5 степени.
Према посљедњим званичним подацима, број погинулих порастао је на 1.450, више од 3.100 људи је хоспитализовано, а 12.000 расељено.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
4 ч1
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Регион
5 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Најновије
23
06
23
03
23
02
23
01
22
58
Тренутно на програму