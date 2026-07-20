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Шампионски дочек у Мадриду за прваке свијета

Аутор:

АТВ редакција
20.07.2026 19:16

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Дочек репрезентативаца Шпаније
Фото: Tanjug/AP Photo/Manu Fernandez

Шампионима свијета фудбалерима Шпаније приређен је дочек у Мадриду какав доликује и са навијачима су прославили други трофеј најбољег на свијету.

Трофеј су из авиона изнијели селектор Луис де ла Фунте и капитен Родри, потом је усилиједио пријем код краљевске породице у палати "Сарзуела" и код премијера Педра Санчеза.

Дочек фудбалера Шпаније
Дочек фудбалера Шпаније

Фудбалери ће се по плану провозати улицама Мадрида у отвореном аутобусу, а централни дио прославе традиционално ће се одржати на Тргу Сибелес, мјесту на којем Шпанци прослављају највеће спортске успјехе.

Шпанија је у финалу Мундијала савладала Аргентину 1:0.

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Тагови :

Шпанија

Мадрид

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Мундијал 2026

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