Грађани се купају на властиту одговорност: На Врбасу безбједне само три плаже

Аутор:Валерија Илић
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Одјељење за инспекцијске послове Града Бањалука у сарадњи са Институтом за јавно здравство Српске 16.06.2026. године извршила је испитивање исправности најпосјећенијих купалишта на Врбасу, Сутурлији и Врбањи.
"Установљено је да од укупно осам узетих узорака, три узорка су микробиолошки исправна, а то су узорци на купалиштима Слап, Врућица и Сутурлија, међутим преосталих пет узетих узорака нису микробиолошки исправни, а то подразумијева присуство бактерија фекалних колиформа, самим тим то значи да нису здравствено безбједни за купаче за кориштење", рекла је Дариа Јањић Пејић, здравствени инспектор Одјељења за инспекцијске послове Бањалука.
Из Одјељења за инспекцијске послове истичу да према прописима немају надлежност у контролисању купалишта и купача, те да ова узорковања врше искључиво у сврху информисања јавности.
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"Оно што здравствена инспекција може урадити у овој ситуацији јесте постављање огласних плоча на купалиштима која нису безбједна да би се купачи информисали да здравствено безбједно није кориштење тих купалишта", рекла је Јањић Пејић.
Из Института за јавно здравство Српске напомињу да је током љетне сезоне потребан додатни опрез приликом кориштења градских купалишта.
"Болести које су најчешће повезане са употребом микробиолошки небезбједне воде су цријевне инфекције, инфекције коже, уха, слузница ока, носа и слично. Посебан опрез препоручује се осјетљивим категоријама становништва, прије свега дјеци, трудницама, старијим особама, као и особама које болују од хроничних болести, јер код њих посљедице излагања микробиолошки загађеној води могу бити израженије", саопштено је из Института за јавно здравство Српске.
Грађани ипак остају при својим навикама расхлађивања уз најближу обалу.
"Па искрено нисам упознат са темом, али купамо се без обзира на све, много је вруће па треба да се освјежимо"
"Мој коментар, мени је исправна, мени је добра, читав живот, па ево 70-а ми је, ништа не фали"
"Управо сам чуо да је неисправна, али опет иде добро имамо тушеве, па се расхладимо", кажу грађани.
Бијег од врућине и потреба за расхлађивањем у врелим љетним данима, ризик остављају у другом плану.
Налазимо се на једној од плажа за које је посљедња микробиолошка анализа показала да вода овдје није исправна за купање. Упркос, свим упозорењима бројни грађани и данас своје освјежење проналазе у Врбасу. Стручњаци упозоравају, али свакако одлука о купању остаје на личној одговорности свих грађана.
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