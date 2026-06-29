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Сутра више бањалучких насеља и улица без струје

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 18:40

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Сутра више бањалучких насеља и улица без струје
Фото: АТВ

Више насеља и улица у Бањалуци сутра неће имати струју, потврђено је из "Електрокрајине".

Како је саопштено, сутра у периоду од 7.30 до 10.30 часова биће обустава преноса електричне енергије у дијеловима улица Вељка Млађеновића и Ада бр. 11.

У периоду од осам до 15 часова струје неће имати ни дио насеља Славићка, док се обустава преноса електричне енергије очекује и у дијелу насеља Љубачево од девет до 11 часова.

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"Од 6.30 до 11.30 часова струје неће бити ни у дијелу Шарговачке улице, а престанак преноса електричне енергије планиран је и за дио насеља Пријечани у периоду од 11 до 12.30 часова", навели су из "Електрокрајине".

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Тагови :

Струја

Бањалука

Електрокрајина

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