Шибаревић: Седмодневна агонија, без воде 1.500 мјештана Пискавице, биће предузете мјере

Аутор:АТВ редакција
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Становници бањалучке мјесне заједнице Пискавица седми дан су без воде и уколико је сутра не добију биће предузете одређене мјере да би се завршила агонија око 1.500 мјештана, рекао је Срни предсједник ове мјесне заједнице Александар Шибаревић.
Шибаревић је рекао да је ситуација алармантна, а да надлежни немају одговор када ће воду добити.
"Имамо информацију да је пао систем и онда је проблем да се он врати у нормално стање", нагласио је Шибаревић.
Истакао је да је крајње вријеме да се утврди ко је одговоран и да се прекину политичка препуцавања.
Он је напоменуо да се становници мјесне заједнице Пискавица свих ових година снабдијевају са истог цјевовода када је било редовно снабдијевање водом.
"Потребно је обавити контролу резервоара на Туњицама и утврдити да ли има воде. У све треба да се укључи што већи број грађевинских фирми да се ово питање ријеши јер је ситуација ванредна", указао је Шибаревић.
Он је рекао да постоје одређена алтернативна рјешења, те да је једино добро што су допремане цистерне са техничком водом за мјештане који имају стоку, али да је потребна вода за личну хигијену и све остало.
"Ако вода не дође до 12.00 часова, планирам да одем у Градску управу Бањалука и да чекам одговоре, мирно и коректно", рекао је Шибаревић.
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