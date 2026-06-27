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Полиција о драми у Бањалуци: Жена скочила са моста, спасили је грађани

Аутор:

АТВ редакција
27.06.2026 19:53

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Полиција Републике Српске
Фото: ATV

Женска особа скочила је данас са Градског моста у Бањалуци и спасена је захваљујући грађанима који су се налазили у близини, речено је Срни у Полицијској управи Бањалука.

Из полиције су навели да им је око 12.00 часова пријављено да је жена скочила са моста, те да су полицијски службеници изашли на терен.

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"Прву помоћ су јој пружили грађани, а потом је преузела Служба хитне медицинске помоћи", навели су из бањалучке полиције.

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Тагови :

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жена скочила с моста

ПУ Бањалука

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