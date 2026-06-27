Полиција о драми у Бањалуци: Жена скочила са моста, спасили је грађани

Аутор:АТВ редакција
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Женска особа скочила је данас са Градског моста у Бањалуци и спасена је захваљујући грађанима који су се налазили у близини, речено је Срни у Полицијској управи Бањалука.
Из полиције су навели да им је око 12.00 часова пријављено да је жена скочила са моста, те да су полицијски службеници изашли на терен.
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"Прву помоћ су јој пружили грађани, а потом је преузела Служба хитне медицинске помоћи", навели су из бањалучке полиције.
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