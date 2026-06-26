Шибаревић за АТВ: Апелујемо да се проблем са водоснабдијевањем ријеши

Аутор:Милена Грубор
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Више мјесних заједница на подручју Бањалуке и овог љета, баш као и претходних година, вреле дане проводи без капи воде.
Мјештани Доње Пискавице већ дуже вријеме пролазе кроз праву агонију због катастрофалног водоснабдијевања, иако је питање воде једно од најосновнијих животних питања за сваку локалну заједницу.
"Нажалост, оваква ситуација се понавља практично од 2024. године, када смо имали период у којем је несташица заиста дуго трајала. Битно је напоменути да смо прошле године, када су температуре такође биле изнад 30 степени, имали уредну испоруку воде у свим дијеловима Пискавице. Данас је, ево, већ пети дан како мјештани на комплетном подручју Пискавице имају озбиљне проблеме са водоснабдијевањем", изјавио је за АТВ предсједник Савјета мјесне заједнице Доња Пискавица Александар Шибаревић.
Шибаревић је изразио велико разочарење због чињенице да се надлежни не појављују у јавности како би понудили рјешења и одговорили на оправдана питања грађана.
"Разочаран сам што сам јутрос једини гост у студију. Очекивао сам да ће ту бити неко из Градске управе, неко из 'Водовода' или неко од одборника. Ми можемо причати о проблемима, али немамо механизам да их ријешимо. Можемо само апеловати. И апеловаћемо и преклињати да се овај проблем коначно ријеши, јер је пуно нејасноћа. Мјештане интересује једна од основних потрепштина која им недостаје у 21. вијеку, а то је вода", поручује Шибаревић.
На питање како се становници овог дијела Бањалуке сналазе у тропским данима, Шибаревић истиче да се људи довијају како знају и умију.
Додаје да дио мјештана који се снабдијева са система „Црно врело“, односно насеља Кесеровићи и Зрнићи, тренутно има воду, али да је остатак мреже у колапсу због лошег планирања у прошлости.
Како посебно наглашава, систем се градио без дугорочне визије, што сада долази на наплату, па је данас, као и сва поткозарска села, и Пискавица обухваћена рестрикцијама.
"Засједао је штаб, засједала је управа и донесена је одлука о редукцијама на парне и непарне дане. По мени, то и јесте један од проблема, јер мјештани имају недоумице око тога шта то тачно значи. Пискавица је тренутно у таквом систему редукција да воду имамо практично сваки други дан, односно сваки непарни датум", закључио је Шибаревић за АТВ, упућујући још један хитан апел надлежнима да се коначно укључе у рјешавање ове кризе.
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