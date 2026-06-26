Logo

Шибаревић за АТВ: Апелујемо да се проблем са водоснабдијевањем ријеши

Аутор:

Милена Грубор
26.06.2026 08:12

Коментари:

3
предсједник Савјета мјесне заједнице Доња Пискавица Александар Шибаревић
Фото: АТВ

Више мјесних заједница на подручју Бањалуке и овог љета, баш као и претходних година, вреле дане проводи без капи воде.

Мјештани Доње Пискавице већ дуже вријеме пролазе кроз праву агонију због катастрофалног водоснабдијевања, иако је питање воде једно од најосновнијих животних питања за сваку локалну заједницу.

"Нажалост, оваква ситуација се понавља практично од 2024. године, када смо имали период у којем је несташица заиста дуго трајала. Битно је напоменути да смо прошле године, када су температуре такође биле изнад 30 степени, имали уредну испоруку воде у свим дијеловима Пискавице. Данас је, ево, већ пети дан како мјештани на комплетном подручју Пискавице имају озбиљне проблеме са водоснабдијевањем", изјавио је за АТВ предсједник Савјета мјесне заједнице Доња Пискавица Александар Шибаревић.

Шибаревић је изразио велико разочарење због чињенице да се надлежни не појављују у јавности како би понудили рјешења и одговорили на оправдана питања грађана.

"Разочаран сам што сам јутрос једини гост у студију. Очекивао сам да ће ту бити неко из Градске управе, неко из 'Водовода' или неко од одборника. Ми можемо причати о проблемима, али немамо механизам да их ријешимо. Можемо само апеловати. И апеловаћемо и преклињати да се овај проблем коначно ријеши, јер је пуно нејасноћа. Мјештане интересује једна од основних потрепштина која им недостаје у 21. вијеку, а то је вода", поручује Шибаревић.

Систем грађен без дугорочног плана, на снази рестрикције

На питање како се становници овог дијела Бањалуке сналазе у тропским данима, Шибаревић истиче да се људи довијају како знају и умију.

Додаје да дио мјештана који се снабдијева са система „Црно врело“, односно насеља Кесеровићи и Зрнићи, тренутно има воду, али да је остатак мреже у колапсу због лошег планирања у прошлости.

Како посебно наглашава, систем се градио без дугорочне визије, што сада долази на наплату, па је данас, као и сва поткозарска села, и Пискавица обухваћена рестрикцијама.

"Засједао је штаб, засједала је управа и донесена је одлука о редукцијама на парне и непарне дане. По мени, то и јесте један од проблема, јер мјештани имају недоумице око тога шта то тачно значи. Пискавица је тренутно у таквом систему редукција да воду имамо практично сваки други дан, односно сваки непарни датум", закључио је Шибаревић за АТВ, упућујући још један хитан апел надлежнима да се коначно укључе у рјешавање ове кризе.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бањалука

Александар Шибаревић

Вода

Водовод Бањалука

Искључења воде

Коментари (3)

Прочитајте више

plaža australija more okean sunce

Регион

Драма на познатом црногорском љетовалишту: Змија међу дјечијим играчкама

1 ч

0
vrućina sunce toplota

Друштво

Топлотни талас у Српској: Данас до 37 степени

1 ч

0
Зора Видовић

Република Српска

Видовић: Привреда остварује добре резултате

1 ч

1
Пјевач Дарко Лазић са дужом косом даје интервју.

Сцена

Дарко Лазић пушта косу годину дана послије смрти брата: ''Такав је обичај''

1 ч

0

Више из рубрике

"Док се Станивуковић полива водом, народ броји парне и непарне дане": Плакати преплавили Поткозарје

Бања Лука

"Док се Станивуковић полива водом, народ броји парне и непарне дане": Плакати преплавили Поткозарје

10 ч

3
Стижу нова правила у Бањалуци? Највише два пса или двије мачке у стану

Бања Лука

Стижу нова правила у Бањалуци? Највише два пса или двије мачке у стану

10 ч

2
Улични кањони и урбана острва топлоте: Зашто се Бањалука све теже хлади?

Бања Лука

Улични кањони и урбана острва топлоте: Зашто се Бањалука све теже хлади?

11 ч

1
Багер Бањалучка рива радови на Врбасу

Бања Лука

Додатних 700.000 КМ за Бањалучку риву

13 ч

1

  • Најновије

09

25

Пао Бањалучанин: Мртав пијан ходао цестом показивао полни орган

09

21

Заштите себе током толотног таласа: Ево шта требате урадити

09

18

Опрез: На већини бањалучких купалишта вода није безбједна

09

17

Број жртава еболе порастао на 304, стопа смртности у порасту

09

13

Затвор претворен у луксузни хотел: Гости ће спавати у бившим ћелијама

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима