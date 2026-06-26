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Дарко Лазић пушта косу годину дана послије смрти брата: ''Такав је обичај''

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 07:48

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Пјевач Дарко Лазић са дужом косом даје интервју.
Фото: Facebook/Screenshot

Брат Дарка Лазића, Драган Лазић, погинуо је 11. марта у саобраћајној несрећи код Шапца. Данас, Дарка Лазић можемо да видимо са дугом косом, коју стилизује уз рајф. Како је открио, одлучио да је то уради након смрти свог брата.

"Ја сам одлучио да, умјесто браде, пуштам годину дана косу послије смрти брата. Такав је обичај, да пушташ браду, али да је пуштам годину дана, било би превише. То је нешто моје, то сам ја одлучио и хоћу тако да урадим. Скроз ми се промијенио физички изглед", рекао је Дарко Лазић за Хајп.

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Одакле долази обичај да мушкарци треба да носе браду послије смрти ближњих?

Према порталу религија.рс, у Старом завјету јеврејски народ је имао специфичне обичаје везане за изражавање жалости. Мушкарци су носили дугу косу и браду, али су их шишали и бријали кад би им неко од најближих сродника преминуо.

Смрт блиских доноси дубоку тугу, а у зависности од традиције, постоји различити обичаји да се она и изрази. У знак жалости за покојником у православљу, неријетко мушкарци пуштају браду послије упокојења највољенијих и носе је у првих 40 дана, а некада и дуже.

Иако се ношење браде код мушкараца сматра знаком дубоке жалости, сада већ упокојени отац Душан Колунџић, једном приликом је рекао да то није сујевјерје, али да није ни црквени обичај кад је у питању православље.

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ијј"У хришћанској цркви таквих видљивих знакова жалости није било. Данас, када мушкарци не носе дугу косу и брију браду, настао је обичај да се не брију девет дана после упокојења најближих чланова породице", говорио је отац Душан.

"Тај се обичај задржао и данас, па отац за умрлим сином или син за умрлим оцем пушта браду, али и то траје обично само у првих четрдесет дана од упокојења оца, односно сина. Тај обичај није сујеверје, већ знак жалости за најближим сродником (сином или оцем), а то је уједно и показатељ околини, да је дотични човек у дубокој жалости и да се према њему понашају обазриво. Свакако, обичај није обавезан, то није правило", рекао је отац Душан.

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Тагови :

Дарко Лазић

Пјевач

Брат Дарка Лазића

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