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Сања Маринковић питала ChatGPT када ће се удати: Овај одговор није очекивала

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 16:40

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Сања Маринковић МагазинИн
Фото: YouTube/printscreen

Аутор и водитељ емисије "Магазина Ин" Сања Маринковић стала је пред камере емисије "Премијера" и открила о чему се недавно консултовала с вјештачком интелигенцијом.

- Пред емисију "Магазин Ин", док сам се спремала шта да обучем, шалила сам се са својом екипом да питамо ChatGPT какву бих фризуру могла да носим уз то. Укуцали смо и питали ChatGPT, и он нам је предложио ову фризуру. Маја је то ископирала и то је то. Идеја нам се свид‌јела. Ја га некад користим када требам писати неке пословне mailove на енглеском, па да ми то срочи, али иначе слабо се тиме служим - рекла је Сања.

Сања Маринковић се често шали на тему брака. Инстаграм

Она је пред камерама "Премијере" упитала вјештачку интелигенцију да ли зна када ће се Сања поново удати.

- Нико не може то рећи осим ње саме. Више пута је рекла да вјерује у брак и да планира будућност, али није навела је ли заручена. Дакле, одговор је: вјероватно жели, али нема информација када ће се то догодити. Ето, ни ChatGPT не зна - прочитала је водитељица одговор вјештачке интелигенције, а потом открила шта се заправо дешава на њеном љубавном плану:

- Ја се стално шалим на ту тему. Бавим се 25 година мушко-женским односима, не би било фер да и ја не причам о себи. Све што говорим у шали, можда је помало и истина — само чекам да се појави тај неко мој - рекла је водитељица.

Сања Маринковић у минићу показала витке ноге

Она је истакла да прави мушкарац за њу не мора имати ништа посебно, осим заједничких интересирања и вриједности.

- Не мора да има ништа посебно, само да будемо на сличном вриједносном и животном нивоу, да се препознајемо у неким стварима, да смо из сличног окружења и све ће бити лагано - искрена је била Сања, преноси Аваз

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Тагови :

ChatGPT

Вјештачка интелигенција

Сања Маринковић

водитељка

Удаја

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