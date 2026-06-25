Сања Маринковић питала ChatGPT када ће се удати: Овај одговор није очекивала

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Аутор и водитељ емисије "Магазина Ин" Сања Маринковић стала је пред камере емисије "Премијера" и открила о чему се недавно консултовала с вјештачком интелигенцијом.
- Пред емисију "Магазин Ин", док сам се спремала шта да обучем, шалила сам се са својом екипом да питамо ChatGPT какву бих фризуру могла да носим уз то. Укуцали смо и питали ChatGPT, и он нам је предложио ову фризуру. Маја је то ископирала и то је то. Идеја нам се свидјела. Ја га некад користим када требам писати неке пословне mailove на енглеском, па да ми то срочи, али иначе слабо се тиме служим - рекла је Сања.
Сања Маринковић се често шали на тему брака. Инстаграм
Она је пред камерама "Премијере" упитала вјештачку интелигенцију да ли зна када ће се Сања поново удати.
- Нико не може то рећи осим ње саме. Више пута је рекла да вјерује у брак и да планира будућност, али није навела је ли заручена. Дакле, одговор је: вјероватно жели, али нема информација када ће се то догодити. Ето, ни ChatGPT не зна - прочитала је водитељица одговор вјештачке интелигенције, а потом открила шта се заправо дешава на њеном љубавном плану:
- Ја се стално шалим на ту тему. Бавим се 25 година мушко-женским односима, не би било фер да и ја не причам о себи. Све што говорим у шали, можда је помало и истина — само чекам да се појави тај неко мој - рекла је водитељица.
Она је истакла да прави мушкарац за њу не мора имати ништа посебно, осим заједничких интересирања и вриједности.
- Не мора да има ништа посебно, само да будемо на сличном вриједносном и животном нивоу, да се препознајемо у неким стварима, да смо из сличног окружења и све ће бити лагано - искрена је била Сања, преноси Аваз
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Тренутно на програму