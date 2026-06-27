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Драма атрактивне хрватске водитељке: Манијак прогонио Мирту Шурјак, долазио кући, писао писма...

Аутор:

АТВ редакција
27.06.2026 16:00

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Драма атрактивне хрватске водитељке: Манијак прогонио Мирту Шурјак, долазио кући, писао писма...
Фото: Instagram / mirta.surjak1

Атрактивна Мирта Шурјак најпознатије је ТВ лице Хрватске када је у питању спортско новинарство, а посебно се истиче праћењем Хајдука из Сплита.

Ова Сплићанка због свог атрактивног изгледа често има много удварача, а један од њих је постао опседнут њоме, да је то прешло у болесну опсесију.

Наиме, Мирта Шурјак је 2020. године имала непријатно искуство са једним, сада 60-годишњим човјеком, који је уходио атрактивну новинарку, која је морала да потражи помоћ полиције.

Како је писала Слободна Далмација, а сада је и сама Мирта Шурјак причала о томе за 24 сата, овај човјек је звао на телефон, долазио јој је на кућна врата, чак је долазио и на њен посао.

Све је почело слањем суманутих писама у којима је писао да не може да живи без ње. Када је једном отворила писмо, Мирта Шурјак се истраумирала.

Затим је све почело да постаје још опасније, јер је сазнао њену адресу у Сплиту, па је у једном моменту покушао да упадне у стан и гурнуо је њеног оца који је био на вратима, пишу хрватски медији.

- Мушкарац ме уходи шест година. Жели да буде са мном на силу, бојим се - испричала је она у својој исповијести за 24 сата.

Мирта Шурјак тренутно није ангажована када је у питању телевизија за праћење Свјетског првенства и репрезентације Хрватске, тренутно је на одмору на Хвару, судећи по посљедњој фотографији коју је објавила прије четири дана.

Мирта Шурјак
Мирта Шурјак

(Телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Мирта Шурјак

Новинар

Сплит

ухођење

Свјетско првенство 2026

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