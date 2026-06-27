Драматичан призор код Пуле; Ајкула уочена 40 метара од обале

Аутор:АТВ редакција
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Акваријум Пула је на својој Фејсбук страници објавио да је недавно на подручју Веруделе, у близини Свете стене, на удаљености од приближно 40 метара од обале уочена ајкула, највероватније врсте "лисица" (Алопиас вулпинус).
"Господин који га је уочио послао нам је фотографију ради детерминације, на којој је јасно видљив карактеристичан издужени горњи режањ репне пераје. Морски пас 'лисица' управо се том репном перајом користи као оружјем у лову. Њом омамљује јата ситних плавих риба, попут сардела и инћуна, који чине основу његове исхране. Према опису налазача, управо је то радио у тренутку када је уочен", написали су.
Кажу да ова врста може да нарасте до готово шест метара укупне дужине и достићи тежину од око 340 килограма, а сам реп и задњи дио тијела уочене јединке био је дугачак око 3 метра. Углавном настањује отвореније и топлије дијелове Јадранског мора, а обалним подручјима се приближава тек повремено, због чега је овакво опажање врло ријетко.
"Важно је истаћи да је ријеч о строго заштићеној врсти која се на Црвеној листи ИУЦН-а води као осјетљива (ВУ - Вулнерабле), што значи да јој прети повећан ризик од изумирања. Упркос својој величини, сматра се да је морски пас лисица безопасан за људе због мирне нарави, избегавања контакта са људима и малих зуба", наводи се.
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