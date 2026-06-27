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Ускоро ново повећање пензија

Аутор:

АТВ редакција
27.06.2026 12:25

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Ускоро ново повећање пензија
Фото: АТВ

Министар финансија Републике Српске Зора Видовић најавила је ново повећање пензија већ у августу.

"У јануару смо пензије повећали за 6,45 одсто, а сада планирамо повећање од августа за још 3,55 одсто како бисмо дошли до укупног повећања од 10 одсто, колико су расле и плате", рекла је Видовићева.

Осим тога, напомиње она, пензионерима ће бити исплаћена и једнократна помоћ.

"Предвидјели смо једнократну накнаду од 80 КМ за пензионере који имају пензију изнад просјека и 120 КМ за оне са нижим пензијама", навела је Видовићева.

Видовић је изјавила да су ребалансом буџета обезбијеђена знатно већа средства за пензионере, борце, породице са дјецом и кориснике социјалних права, те поручила да ће све обавезе бити измириване редовно и без кашњења.

Видовићева је истакла да Република Српска годинама уназад није каснила са исплатом плата, пензија и других давања.

"Све што смо предвидјели ребалансом, биће исплаћено до краја године. Ми већ годинама никада нисмо каснили ни са исплатом плата, ни пензија, ни социјалних давања", нагласила је Видовићева у подкасту Срне.

Говорећи о правима бораца, Видовићева је подсјетила да је усвојен нови закон којим је системски ријешено повећање борачког додатка.

"Веома је важно што ће се борачки додатак убудуће усклађивати са растом плата. Мислим да смо тиме коначно ријешили једно важно питање", рекла је Видовићева.

Она је посебно издвојила ново право за борце старије од 65 година који немају услове за пензију.

"Највећи проблем на терену били су борци који имају 65 година, а немају пензију. Зато смо законом дефинисали да они добијају два мјесечна борачка додатка како бисмо бар донекле поправили њихов положај", навела је Видовићева.

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Тагови :

Повећање пензија

Зора Видовић

Пензионери

Република Српска

Пензија

Коментари (6)

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