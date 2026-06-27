Видовић упозорава: Стављање БиХ на сиву листу шаље лошу поруку инвеститорима

Аутор:АТВ редакција
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Министар финансија Републике Српске Зора Видовић изјавила је да је Управни одбор Управе за индиректно опорезивање БиХ коначно усвојио рјешења којима се омогућава поврат ПДВ-а приликом куповине прве некретнине, али је упозорила да стављање БиХ на сиву листу Манивала може негативно утицати на инвестиције и кредитни рејтинг земље.
Видовићева је подсјетила да је Република Српска дуже вријеме инсистирала на доношењу потребних аката за примјену ове мјере.
"Коначно смо то ријешили и сада сви грађани Републике Српске и Федерације БиХ могу да користе олакшицу поврата ПДВ-а приликом куповине прве некретнине", рекла је Видовићева у подкасту Срне.
Она је подсјетила да је идеја о овој мјери потекла од тадашњег предсједника Републике Српске Милорада Додика.
"Он је предложио ту мјеру да се младим људима олакша рјешавање стамбеног питања, и драго ми је што је то коначно реализовано", навела је Видовићева.
Она је додала да је усвојена и измјена којом је инвалидима омогућен увоз возила веће вриједности без плаћања дажбина.
"Лимит је повећан са 20.000 на 45.000 КМ, што је много реалнији износ у данашњим условима на тржишту", рекла је Видовићева.
СРПСКА НИ НАКОН ДЕВЕТ ГОДИНЕ НИЈЕ НАПЛАТИЛА СРЕДСТВА КОЈА ЈОЈ ПРИПАДАЈУ
Видовић је навела да на посљедњој сједници постигнут договор о расподјели прихода од индиректних пореза, те указала да Република Српска ни након девет година не успијева да наплати средства која су јој правоснажно досуђена.
"Нисмо се поравнали око прихода и нећемо се ни поравнати тако брзо, ја мислим. Зато што смо 11. јуна ове године требали да наплатимо своје потраживање које је пресуђено 2018. године. Постоји извршно рјешење суда, а од 2018. године до данас сваког 11. јуна суд пролонгира извршење за још годину дана", навела је Видовићева.
Она је истакла да је сада већ прошло девет година од доношења пресуде, а да Република Српска и даље не може да наплати средства која јој припадају.
"Ево, сада је девет година откад се то пролонгира и опет је пролонгирано, што значи да ми немамо шансе, без обзира на то што је суд пресудио, да наплатимо своје приходе. То је, вјерујте, заиста неиздрживо и показује колика је била грешка преноса индиректних пореза на ниво БиХ", рекла је Видовићева.
Према њеним ријечима, Република Српска годинама није задовољна начином функционисања система расподјеле индиректних пореза.
СТАВЉАЊЕ БиХ НА СИВУ ЛИСТУ МАНИВАЛА - МОГЛО БИ ДОВЕСТИ ДО УМАЊЕЊА КРЕДИТНОГ РЕЈТИНГА БиХ
Говорећи о стављању БиХ на сиву листу Манивала, Видовићева је оцијенила да је ријеч о веома неповољној околности.
"То је дошло у врло незгодно вријеме јер Република Српска планира велики инвестициони циклус и у наредним годинама. Ми смо своје обавезе испунили, али Федерација БиХ није усвојила два закона која су била неопходна", рекла је она.
Према њеним ријечима, таква ситуација може утицати на перцепцију инвеститора.
"Када неко долази да инвестира, он прво гледа економске показатеље, санкције и да ли је земља на некој сивој листи. То свакако изазива резерву код потенцијалних инвеститора", навела је Видовићева.
Она је упозорила и да би због тога могао бити умањен кредитни рејтинг БиХ.
"То је велики минус за цијелу БиХ, а у оквиру тога и за Републику Српску, иако смо ми урадили све што је било до нас", поручила је Видовићева изражавајући наду да ће ФБиХ урадити што прије свој дио посла како би дошло до скидања са сиве листе.
Срна
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