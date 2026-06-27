Видовић: За инвестиције из буџета издвојено рекордних 705 милиона КМ

Аутор:АТВ редакција
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Министар финансија Републике Српске Зора Видовић изјавила је у подкасту Срне да је финансијска ситуација у Републици Српској стабилна и да је овогодишњим ребалансом буџета обезбијеђено рекордних 705 милиона КМ за инвестиције, што је највећи износ који је из буџета издвојен за капиталне пројекте од настанка Српске.
Видовићева је навела да је ребалансом буџета дошло до значајних помјерања на расходовној страни, прије свега због повећаних инвестиција и већих издвајања за плате, пензије, борачка и социјална давања.
"У односу на буџет који смо планирали за ову годину инвестиције из буџета повећали смо за 560 милиона КМ. Укупне инвестиције ове године из буџета су 705 милиона КМ. То је највише што је буџет издвајао за инвестиције у току једне године откад постоји Република Српска", истакла је Видовићева.
Она је додала да су истовремено за 436 милиона КМ повећана издвајања за плате, пензије, борачке накнаде и социјална давања.
"Када се то сабере, то је око милијарду и сто милиона КМ", истакла је Видовићева.
Говорећи о укупним инвестицијама у Републици Српској, она је навела да се тренутно реализују пројекти вриједни око 6,6 милијарди КМ.
"Република Српска је дошла у позицију да у овој години има шест милијарди и шесто милиона инвестиција у току. Сваког дана потписују се нови уговори и тај износ ће до краја године сигурно прећи седам милијарди КМ", нагласила је Видовићева.
Она је подсјетила да су претходне године биле обиљежене кризама, од пандемије вируса корона до глобалних економских и политичких потреса, али да су, како је оцијенила, најтеже посљедице по Републику Српску изазвале санкције.
"Те санкције су укинуте прошле године и ми смо сада у позицији да покренемо један веома значајан инвестициони циклус", рекла је Видовићева.
Према њеним ријечима, Влада Републике Српске опредијелила се да и у наредним годинама снажно подржава инвестиције јер оне директно утичу на привредни раст.
"Инвестиције производе већи бруто домаћи производ, покрећу привреду, запошљавање и укупну активност становништва. Оне покрећу све видове живота у једној земљи", поручила је Видовићева.
Она је навела да је од око 700 милиона КМ из буџета 60 одсто средстава из овогодишњег инвестиционог пакета усмјерено према локалним заједницама.
"Све локалне заједнице које су поднијеле захтјев за помоћ у реализацији инфраструктурних пројеката добиле су средства. Нису сви добили колико су тражили, али су сви добили подршку", рекла је Видовићева.
Срна
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