Ко је ухапшени Шкаљарац? Сарадник убијеног Алана Кожара

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Ухапшени Баранин Мартин Јанковић, брат је Стефана Јанковића, који се такође доводи у везу са шкаљарским кланом и који се тренутно налази на оптуженичкој клупи због убиства двојице држављана Србије, Филипа Марјановића и Вукашина Гошовића, који су, према оптужбама, ликвидирани 2019. године у Даниловграду.
Браћа Јанковић се годинама у полицијским евиденцијама воде као безбједносно интересантна лица.
Прије убиства Баранина Алана Кожара, словили су за особе од његовог повјерења.
Мартину Јанковићу је раније суђено због оптужби да је као малољетник 2015. године у Бару покушао убиство суграђанина Петра Поповића.
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Током 2018. године полиција је у кући коју су користили пронашла арсенал оружја, укључујући оптичке нишане, ручне радио-везе, бајонет и експлозив.
Јанковић је хапшен и 2022. године због сумње да је, заједно са Марком Перуничићем и својим братом Стефаном, припремао мафијашку ликвидацију.
Хапшењем је наводно спријечена ликвидација припадника супарничког клана.
Истражитељи су тада дошли до информација да ова група спрема мафијашко убиство у рату шкаљарског и кавачког клана.
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Према једној верзији до ових сазнања полиција је дошла захваљујући транскриптима разговара преко апликације Скај, где су ухапшени договарали злочин.
Према другој верзији, један од припадника шкаљарског клана одао је план својих сарадника полицији , преноси Курир.
Мартин Јанковић ухапшен је у великој полицијској акцији која се од раних јутарњих сати спроводила у више приморских општина у Црној Гори.
Према подацима безбједносног сектора, Јанковић се доводи у везу са шкаљарском ћелијом балканског нарко-картела.
"Полиција је од Улциња до Боке Которске спроводила претресе више објеката за које се сумња да су повезани са припадницима организованих криминалних група и њима блиским особама ", каже извор Курира и додаје да се током претреса трагало за доказима који би могли бити од значаја за даље расветљавање њихових активности.
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