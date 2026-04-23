Језиви детаљи ликвидације Илије Крстића: Шкаљарци га зазидали

Држављанин Србије Илија Крстић, како се сумња, био је припадник кавачког клана, а ливквидиран је 2019. године након стравичног мучења.
Хапшењем тројице припадника шкаљарског клана, Предрага Пеђе Ђуришића, Малише Бубоње и Лазара Клакора, којима су лисице на руке стављене у уторак у великој акцији у Бару и Тивту, црногорска полиције је расвијетлила чак шест ликвидација које су почињене 2017, 2018. и 2019. године, а међу жртвама је и држављанин Србије, Илија Крстић.
Како се сумња, Крстић је био припадник кавачког клана, који је у рату са шкаљарским кланом од 2014. године.
"Сумња се да је Крстић намамљен, мучен, ликвидиран и потом зазидан у которску тврђаву! Тијело је пронађено тек шест година након злочина", наводи извор и додаје да је Лесковчанин намамљен у Будву причом о томе да треба да ликвидира Марка Љубишу Кана, који важи за једног од високопозиционираних припадника шкаљарског клана.
"Међутим, по доласку у Будву, Лесковчанин упада у замку шкаљараца", каже извор, преноси "Курир".
Како се наводи у документима црногорских истражитеља, сумња се да је Лесковчанин убијен у прољеће 2019. године на територији Будве, а да је његово тијело сакривено на територији Котора.
"Осумњичени Стефан Ђукић Мандић, Вук Лакићевић, Лазар Клакор, Стефан Јанковић и Трипо Ивовић су неутврђеног дана крајем маја и почетком јуна 2019. на територији Будве свјесно допринијели извршењу убиства Илије Крстића из Лесковца. Користећи познанство са њим, осумњичени Лакићевић је ступио у контакт са Крстићем и обманом га намамио да дође у изнајмљени стан у Будви гдје би, наводно, боравио у циљу припрема лишења живота Марка Љубише Кана", наводи се у истрази.
Како се даље додаје, по доласку у стан осумњичени су отели Крстића када су од њега силом изнуђивали информације о дјеловању кавачког клана, чији је Крстић био припадник.
"Затим су га одвели у Котор, гдје је убијен. У тврђави Грабовац у Котору покушали су да запале његов леш, а потом су га сакрили у бистијерни тврђаве и избетинорили улаз у бистијерну", наводе извори.
Иначе, бистијерна је стари камени, подземни резервоар за воду који је представљао кључни дио система за снабдијевање водом.
Посмртни остаци ликвидираног Илије Крстића, како наводе, пронађени су 19. маја прошле године.
Подсјетимо, злочини "шкаљараца" откривени су на основу Скај комуникација и разговора које су припадници тог клана водили у вријеме извршење овог, али и осталих кривичних дјела.
Такође, прије него што је ликвидиран 2024. године у Бару, Едмонд Мустафа, припадник шкаљарског клана, је у тужилаштву до детаља испричао све што зна о тим убиствима.
Како су пренијели црногоски медији, тројици "шкаљараца" који су ухапшени у уторак, поред убиства Илије Крстића из Лесковца, на терет се стављају и убиства Слободана Шарановића, Марка Сјеклоће, Жељка Булатовића, Синише Влаховића и Давора Прелевића.
"Сумња се да су убиства Булатовића и Сјеклоће почињена након отмице Лесковчанина Илије Крстића, који им је послије језивог мучења и тортуре признао да та двојица његових сарадника из кавачког клана спремају ликвидације шкаљараца", објашњава извор.
Иначе, ухапшени Ђуричковић, Бубоња и Клакор означени су егзекуторима и наводно су били припадници барске ћелије шкаљарског клана коју је предводио Алан Кожар. Кожар је, подсјетимо, ликвидиран 2020. године на Крфу и због његовог убиства суди се Вељку Беливуку, Дарку Шарићу и припадницима кавачког клана.
Ухапшеним припадницима клана, Предрагу Ђуричковићу, Малиши Бубоњи и Лазару Клакору одређен је притвор након саслушања у подгоричком тужилаштву.
