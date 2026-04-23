Полиција са дугим цијевима на улицама црногорског града

Појачано присуство полиције са дугим цијевима на улицама Берана резултат је процјене безбједносног ризика, укључујући могућност терористичких активности, рекао је начелник Одјељења безбједности Жељко Бабовић.
Одговарајући на питања одборника у локалном парламенту, Бабовић је рекао да је додатни опрез наложио директор Управе полиције Лазар Шћепановић, позивајући се на обавјештајне податке повезане са кризом на Блиском истоку.
Сцена
Пјевач примио пријетње по живот: ''Да спремиш цијелу касу или жив нећеш изаћи''
- Постоји ризик од ескалације радикалних сукоба и морамо бити спремни. Не можемо чекати да се деси напад па да тек тада реагујемо - поручио је Бабовић.
Упркос томе, он тврди да је безбједносна ситуација у Беранама стабилна.
(СРНА)
