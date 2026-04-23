Полиција са дугим цијевима на улицама црногорског града

23.04.2026 15:11

Појачано присуство полиције са дугим цијевима на улицама Берана резултат је процјене безбједносног ризика, укључујући могућност терористичких активности, рекао је начелник Одјељења безбједности Жељко Бабовић.

Одговарајући на питања одборника у локалном парламенту, Бабовић је рекао да је додатни опрез наложио директор Управе полиције Лазар Шћепановић, позивајући се на обавјештајне податке повезане са кризом на Блиском истоку.

Слободан Батјаревић Цобе

Сцена

Пјевач примио пријетње по живот: ''Да спремиш цијелу касу или жив нећеш изаћи''

- Постоји ризик од ескалације радикалних сукоба и морамо бити спремни. Не можемо чекати да се деси напад па да тек тада реагујемо - поручио је Бабовић.

Упркос томе, он тврди да је безбједносна ситуација у Беранама стабилна.

(СРНА)

Прочитајте више

Слободан Батјаревић Цобе пјевач стоји у црном одијелу и гледа у даљину.

Сцена

Пјевач примио пријетње по живот: ''Да спремиш цијелу касу или жив нећеш изаћи''

59 мин

0
Нестао Слађан Ћорић

Друштво

Нестао Слађан Ћорић из Бијељине, полиција моли за помоћ

1 ч

0
Америчка војска искрцала се и заплијенила танкер повезан с превозом иранске нафте

Свијет

Америчка војска пресрела танкер с иранском нафтом који је кренуо према Кини

1 ч

0
Предсједник Републике Српске Синиша Каран упознао је данас групу дипломаца са Харварда и Станфорда о уставној позицији Републике Српске, сложености уставног система и политичкој ситуацији у БиХ.

Република Српска

Предсједник Каран упознао дипломце са Харварда и Станфорда о уставној позицији Српске

1 ч

2

Више из рубрике

Вандализована православна црква у Загребу!

Регион

Вандализована православна црква у Загребу!

7 ч

4
полиција Хрватска

Регион

Ужас у Хрватској: Мушкарац (34) сексуално злостављао и искориштавао дјецу

17 ч

0
Танкери усидерни у Ормуском мореузу код обале Куешм, Иран, у суботу 18. априла 2026. године

Регион

Иранска национална гарда зауставила брод на којем су четири црногорска поморца

19 ч

0
Мигена Салихи наставница која је преминула након што је родила близанкиње.

Регион

Ово је млада наставница која је преминула након што је родила близанкиње

20 ч

0

