Вандализована православна црква у Загребу!

Непознати нападач или више њих покушало је у ноћи на четвртак да оштети православну цркву Преображења Господњег у самом центру Загреба.

На ограду су набацали столице, разбили стакла на улазним вратима, вјешали околне знакове и разбацали траву, јавља портал 24сата.хр.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.