Logo
Large banner

Данас славимо свеца који је стекао углед великог подвижника: Био је познат по овоме

Аутор:

АТВ
22.04.2026 07:12

Коментари:

0
Фото: ATV

На данашњи дан, према црквеном календару Српске православне цркве, обиљежава се празник посвећен Свети Теодор Сикеот, једном од значајних подвижника и исцјелитеља Византијске епохе.

Свети Теодор Сикеот живио је у 6. вијеку у Малој Азији, а још од младости био је посвећен аскетском животу и духовном усавршавању. Према црквеном предању, повукао се у строги монашки живот, гдје је стекао углед великог подвижника, познатог по посту, молитви и духовним даровима исцјељења.

Његова духовна снага и углед довели су га до епископске службе, иако је, према предању, дуго избјегавао црквене почасти желећи да остане у смирењу и скромности. Као епископ, наставио је да живи аскетски, посвећен бризи за вјернике и ширењу хришћанске вјере.

Крст

Србија

Удар на светиње: Оскрнављене иконе Христа и Богородице

Црква га поштује као светитеља који је свој живот посветио молитви, скромности и служењу другима, а његов спомен остаје дио богате традиције православног монаштва и духовности. Данас вјерници који обиљежавају његов празник присјећају се његовог подвига као примера духовне истрајности и вјере која превазилази световне изазове.

(телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

светац

Црква

православље

Коментари (0)
Large banner

