Данас славимо свеца који је стекао углед великог подвижника: Био је познат по овоме

На данашњи дан, према црквеном календару Српске православне цркве, обиљежава се празник посвећен Свети Теодор Сикеот, једном од значајних подвижника и исцјелитеља Византијске епохе.
Свети Теодор Сикеот живио је у 6. вијеку у Малој Азији, а још од младости био је посвећен аскетском животу и духовном усавршавању. Према црквеном предању, повукао се у строги монашки живот, гдје је стекао углед великог подвижника, познатог по посту, молитви и духовним даровима исцјељења.
Његова духовна снага и углед довели су га до епископске службе, иако је, према предању, дуго избјегавао црквене почасти желећи да остане у смирењу и скромности. Као епископ, наставио је да живи аскетски, посвећен бризи за вјернике и ширењу хришћанске вјере.
Црква га поштује као светитеља који је свој живот посветио молитви, скромности и служењу другима, а његов спомен остаје дио богате традиције православног монаштва и духовности. Данас вјерници који обиљежавају његов празник присјећају се његовог подвига као примера духовне истрајности и вјере која превазилази световне изазове.
