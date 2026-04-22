Logo
Large banner

Дневни хороскоп: Овнове очекује путовање, о рибама се прича

Аутор:

АТВ
22.04.2026 07:10

Коментари:

0
Дневни хороскоп: Овнове очекује путовање, о рибама се прича
Фото: Pixabay

Дневни хороскоп за 22. април 2026. – шта вам звијезде данас доносе

Ован (21.03.–20.04.) - Дневни хороскоп за 22.04.2026.

ЉУБАВ: Веселићете се могућности једног путовања на које бисте могли поћи заједно. Планираћете руту и детаље.

КАРИЈЕРА: Ићи ћете уздигнуте главе и циљати на високу позицију. Прилика је ту. Око вас има и неких завидника.

ЗДРАВЉЕ И САВЈЕТ: Занемарите бриге

Бик (21.04.–20.05.) - Дневни хороскоп за 22.04.2026.

ЉУБАВ: Бићете отворени и спремни на сваку врсту дружења. Они који још траже сродну душу нека изађу, без обзира што је радни дан.

КАРИЈЕРА: Не желите да вас упоређују с другима, али за такву јединствену позицију треба се и потрудити.

ЗДРАВЉЕ И САВЈЕТ: Дух је изнад материје.

Близанци (21.05.–20.06.) - Дневни хороскоп за 22.04.2026.

ЉУБАВ: У иначе солидној вези ви данас покушавате наметнути свој став. Боље би било сарађивати.

КАРИЈЕРА: Ваши надређени даће вам нову прилику, а ви ћете је приграбити једва чекајући да се докажете.

ЗДРАВЉЕ И САВЈЕТ: Побољшање.

Рак (21.06.–20.07.) - Дневни хороскоп за 22.04.2026.

ЉУБАВ: Хумор ћете комбиновати са страстима. Вољену особу радо ћете одвући у спаваћу собу, али уз перипетије и шале.

КАРИЈЕРА: Лакоћа с којом радите неће бити пропорционална вашим резултатима. Зато ће неко питати да ли радите добро.

ЗДРАВЉЕ И САВЈЕТ: Мале нервозе, пише Ехороскоп

Лав (21.07.–21.08.) - Дневни хороскоп за 22.04.2026.

ЉУБАВ: Занимљиви сусрети, угодни разговори уз понешто ваше самоконтроле, хумор и добре вибрације – све то можете доживјети данас.

КАРИЈЕРА: Они који раде у лабораторијама или институцијама затвореног типа данас добијају одређене привилегије.

ЗДРАВЉЕ И САВЈЕТ: Дубоко дишите. Љубав.

Д‌јевица (22.08.–22.09.) - Дневни хороскоп за 22.04.2026.

ЉУБАВ: Пред вама је дан када ћете морати бити мало пажљивији с вољеном особом. Поклоните јој неки мали дар.

КАРИЈЕРА: Могуће је да ћете се на послу осјећати као да сте разапети на крст. Свако ће вући на своју страну, а ви ћете бити у средини.

ЗДРАВЉЕ И САВЈЕТ: Дружићете се с младима.

Вага (23.09.–22.10.) - Дневни хороскоп за 22.04.2026.

ЉУБАВ: Немојте журити с удварањем. Нека ствари теку постепено, јер ће тако бити чвршће и стабилније.

КАРИЈЕРА: Без обзира што се не слажете у потпуности с неким од пословних партнера, пред вама је позитиван и стабилан пословни дан.

ЗДРАВЉЕ И САВЈЕТ: Идите тамо гд‌је вам је добро.

Шкорпион (23.10.–22.11.) - Дневни хороскоп за 22.04.2026.

ЉУБАВ: Мале љубавне фрустрације протегнуће се и на данашњи дан. Уз такт и стрпљење све ћете успјети ријешити.

КАРИЈЕРА: У некима од вас чучи конзервативац који не да оној другој, напреднијој страни да се развије.

ЗДРАВЉЕ И САВЈЕТ: Не тугујте за прошлошћу.

Стријелац (23.11.–21.12.) - Дневни хороскоп за 22.04.2026.

ЉУБАВ: Без обзира на све мале загонетке, данас ћете бити пуни вјере и оптимизма, па тако и у своју љубав.

КАРИЈЕРА: Оно што радите иде у правцу дугорочног посла. Не штедите се, него потегните још више јер ће се исплатити.

ЗДРАВЉЕ И САВЈЕТ: Терапије дају резултате.

Јарац (22.12.–20.01.) - Дневни хороскоп за 22.04.2026.

ЉУБАВ: Повезаност с вољеном особом биће јака, а ви склони да отворено показујете осјећаје. Биће вам лијепо.

КАРИЈЕРА: Можда ће вам се у тренутку учинити да сте препуштени сами себи, али није тако. Контролишу вас сасвим добро.

ЗДРАВЉЕ И САВЈЕТ: Мале меланхолије.

Водолија (21.01.–19.02.) - Дневни хороскоп за 22.04.2026.

ЉУБАВ: Ваша друштвеност расте и данас сте опет потпуно отворени за људе, дружења и нова познанства. Изађите.

КАРИЈЕРА: Финансијски резултати неће бити упитни, али нови трошкови већ су на видику. Кад од зарађеног одузмете, бићете готово на истом.

ЗДРАВЉЕ И САВЈЕТ: Ослободите се предрасуда.

Рибе (20.02.–20.03.) - Дневни хороскоп за 22.04.2026.

ЉУБАВ: Осјећаји ће вас обузимати попут плиме. Бићете склони да се препустите љубави без икакве резерве. Биће вам узвраћено.

КАРИЈЕРА: Одлично ћете се повезати с другима, а примијетићете да сте данас и популарни. О вама се прича.

ЗДРАВЉЕ И САВЈЕТ: Вјерујте у себе.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хороскоп

Дневни хороскоп

астрологија

Астролози

зодијак

звијезде

Коментари (0)
Large banner

