Долазе тешки дани: Три хороскопска знака ће имати проблеме у љубави

21.04.2026 14:15

Дјевојка и младић сједе на кревету, инсинуација на раскид везе
Фото: Pexel/Antoni Shkraba Studio

Данашња кон‌јункција Марса и Сатурна у Овну могла би донијети напетости и промјене, посебно у љубавним односима.

Иако се овај астролошки утицај везује за данашњи датум, многи би га могли осјећати и наредних неколико дана. Три хороскопска знака то би могла осјетити јаче од других. Неки би могли да наиђу на проблеме.

Овај астролошки утицај највише би се могао видети у везама. Код неких парова могли би се појачати неспоразуми, разлике и промјене расположења. Могло би долазити до ситуација у којима се партнери час привлаче, а час удаљавају, па би проблеми који су већ постојали сада могли још више доћи до изражаја.

Будући да се све догађа у знаку Овна, који је познат по брзини и импулсивности, неки би људи могли пожурити са одлукама у вези, иако за то још нису спремни. Астрологиња Челси Џексон поручује да је сада важније успорити него срљати. Ко буде форсирао ствари, могао би само створити додатне проблеме.

То ипак не значи да је вези крај. Овај период може послужити и као прилика да боље сагледате свој однос и видите да ли сте ви и партнер на истој таласној дужини.

Три знака могла би ову енергију осетити најјаче. Ево шта их очекује:

Бик

Биковима би у овом периоду могло бити мало теже да одрже унутрашњу равнотежу, али њихова смиреност и приземљеност ту ће им много помоћи. Најважније је да не дозволе другима да их пожурују. Бик најбоље зна шта му одговара.

Рак

Ракови ће у овом периоду бити посебно осјетљиви. То може бити и добро и лоше, па је важно да обрате пажњу на своја осјећања и заштите се.

Јарац

Јарчеви се обично добро носе са стресом и хаосом јер воле да имају контролу и размишљају практично. Међутим, овај период могао би их натјерати да покажу више емоција и рањивости, што им неће бити пријатно, пише Супер жена

