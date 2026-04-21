Бањалука: Преминуо доктор Зоран Мавија

Аутор:АТВ
Коментари:0
Угледни љекар, гастроентеролог Зоран Мавија преминуо је данас.
Мавија је био редовни професор на Медицинском факултету и помоћник генералног директора за управљање људским ресурсима у УКЦ-у Републике Српске.
Професор доктор Зоран Мавија је рођен 1965. године у Градишци. Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци завршио је 1989. године.
Од 1990. ради као љекар у Дому здравља Скендер Вакуф, а од 1993. у Клиничком центру у Бањој Луци на Клиници за унутрашње болести, одјељење гастроентерологије и хепатологије. Специјалиста интерне медицине од 1998. а субспецијалиста гастроентерологије и хепатологије од 2003. године.
Магистарску тезу „Учесталост налаза ХЦВ антитијела и праћење тока развоја хроничног Ц хепатитиса у болесника на дијализи“ одбранио је 1997. године на Медицинском факултету у Београду, а докторску дисертацију „Компаративна анализа ефикасности исхода лијечења асцитеса примјеном абдоминалне пункције наспрам диуретика“ 2007. на Медицинском факултету у Бањој Луци. На Катедри интерне медицине Медицинског факултета је 2009. изабран за доцента, 2014. у звање ванредног професора, а од 2020. у звање редовног професора.
У периоду од 2010. до 2012. године руководио је континуираном медицинском едукацијом из конзервативних грана у УКЦ РС. Био је замјеник шефа Катедре на предмету интерна медицина, а од 2017. обавља функцију помоћника генералног директора УКЦ РС за људске ресурсе. Објавио је више од 60 научних и стручниха радова у националним и интернационалним часописима, 6 научних монографија и књига и предавач по позиву на више десетина домаћих и међународних скупова.
Комеморација проф. др Зорану Мавији ће се одржати 22.04.2026. године у 12 часова у Сали број 2 Централног медицинског блока Универзитетског клиничког центра Републике Српске.
Сахрана ће се обавити исти дан у 14:30 часова на гробљу Свети Пантелија у Борику.
