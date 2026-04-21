Виктор хтио да угаси налог, да нико више не гледа како хекла!

Мали Виктор Митић из Јагодине нашао се на мети свештеника Стефана Рајчића само зашто плете, јер монах сматра да то није врлина за једног мушкарца и да тиме скрнави српску традицију. Међутим, ова прича добила је епилог којем се нико није надао. У дјечакову одбрану стао је чувени отац Предраг Поповић и жестоко одговорио брату Стефану.
Сада се за Телеграф огласио и тата малог Виктора, Звездан Митић, и открио колико је дјечаку све тешко пало.
"Баш се потресао. Рекао ми је да ће обрисати налог и да нико више неће гледати како хекла", почиње причу тата малог Виктора.
Како каже, и он се изнервирао кад је видио шта свештеник пише поводом хеклања његовог сина, али је брзо схватио да то нема смисла.
"Не вриједи се нервирати. Иза мог Стефана не стоји нико сем љубави према хеклању", закључује Звездан.
Огласио се поново и свештеник који је напао дечака Виктора, ученика петог разреда из Јагодине, који хекла и који је на друштвеним мрежама за свега неколико дана прикупио више од 300.000 пратилаца. Свештеник Рајчић је имао нову објаву у којој је покушао да објасни свој претходни став.
"Људи, да се нешто разумијемо... Мени угасите профил, пошаљите ме на суд, испуните сваку од грозоморних пријетњи које сте написали у ових 24 сата. Али, малца којег сам споменуо ни на који начин не увлачите у ово. Ово нема везе с њиме као лишношћу, забога он има тек 12 година! Мој став је упућен на стварање лажних узора и идеала. Нема везе са дјететом! Објава је обрисана, волио бих да је нисам никада ни објавио. Овакав рат на друштвеним мрежама нисам пожелио ни у најгорем кошмару. Опростите ми сви на уношењу немира и острашћености, па и ти Викторе. Да ти се нешто догоди не бих себи опростио! Нека граница се мора поставити, али, сваком дјетету желим све најбоље", наводи се у статусу Стефана Рајчића.
Подсјетимо, претходно је објавио овај статус о дјечаку који хекла:
"Српска традиција нису дјечаци који хеклају, са "Одри Хепберн" капицама, златним кајлама и барби фризурама! Стоп стварањима лажних идола и узора! Узор нам могу бити она дјеца која од најмањих ногу цјепају дрва, чувају краве и овце, возе тракторе, посте и причешћују се! Инфлуенсери никада!!! Немојте нам наметати да је нешто натпросечно и узорно када није!!! Још један маркетиншки трик, иза којег се нешто крије! У најмању руку рушење идеала и разлике иза мушкараца и жена! Брисање српске традиције, такође", написао је свештеник Стефан Рајчић.
Како се наводи у једном од коментара испод објаве некога коме се очигледно није свидјело оно што је Рајчић написао: " То дијете сте Ви увукли у “ово”. У праву сте, дијете има тек 12 година, а Ви сте га са таквом лакоћом таргетирали! Поновићу, Ви сте га таргетирали! Алудирајући на дјететов изглед, створили сте слику, која је итекако гнусна! А ако већ имате проблем са тим и желите да изнесете мишљење поводом лажних идола, неких опредјељења, имате одрасле особе, на високим функцијама, на друштвеним мрежама, (који јавно сеју мржњу и трују децу, пропагирају стил живота, који није по нашој вери) које су можда прикладније за коментарисање, а не дете од 12 година".
Одмах се јавила и особа која је запитала "Је л' га родитељи и медији нису у ништа увукли и таргетирали".
"У шта у ,,ово "....Да ли је по вама нормално да у хришћанској породици родитељ допусти да дијете има идола? Да ли је по вама нормално да родитељи допусте да дијете са 12 год има тик ток и да на томе зарађују, да ли је по вама нормално да дијете са 12 години буде на друштвеним мрежама уопште? Да ли сте читали свето писмо? Да ли знате шта нам Господ проповиједа у јеванђеље,да ли .... много тога бих вас питала али мислим да је и ово довољно. Ако сте бар мало слушали неку проповијед из јеванђеља можда би имали другачије мишљење. Свако добро од Господа".
Услиједило је и питање "Да ли свештеник треба да каже све оно што је овај господин изрекао" и констатација да је "Човек отворено таргетирао малолјетног дечака из измишљеног разлога".
У одбрану дечака који исхекла једну петљу за сваког новог пратиоца данас је стао и свештеник Предраг Поповић.
"Виктор је једно дивно дијете које ето доприноси са талентима које му је Бог дао. За разлику од својих вршњака гдје већина играју игрице по цио дан и лењцаре, овај диван дечак је направио нешто ново. Плете! Оригинално", написао је отац Предраг па подсјетио да је плетење заправо вјештина која се вијековима учила у манастирима, али и у војсци", наводи он, између осталог.
