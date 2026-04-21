Данас промјенљиво облачно, повремено са кишом

У Републици Српској и ФБиХ данас ће бити промјенљиво облачно вријеме уз сунчане интервале, а повремену су могући киша или пљускови.
Увече ће бити без падавина, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Максимална температура ваздуха од 11 на истоку, до 19 степени Целзијусових на југу и крајњем сјеверу.
Вјетар слаб до умјерен сјевероисточни, увече повремено јак.
Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, јутрос преовладава облачно вријеме са кишом.
Температура ваздуха у 8.00 часова: Бјелашница минус два степена, Хан Пијесак три, Соколац, Чемерно и Иван седло пет, Мраковица шест, Мркоњић Град и Сарајево седам, Гацко, Рудо, Сребреница, Шипово, Бугојно и Ливно осам, Вишеград, Фоча, Бихаћ, Јајце, Тузла и Зеница девет, Добој, Зворник, Нови Град и Сански Мост 10, Бањалука, Бијељина, Билећа и Србац 11, Требиње и Мостар 13 степени Целзијусових, преноси Срна
