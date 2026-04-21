Чувари вјере из сјенке Павлових ријечи: Српска православна црква данас слави ове апостоле

Аутор:

АТВ
21.04.2026 07:28

Чувари вјере из сјенке Павлових ријечи: Српска православна црква данас слави ове апостоле
Фото: АТВ

Православни вјерници широм свијета данас молитвено прослављају спомен на групу светитеља који су, према библијском предању, били директни сарадници и сапутници главних апостола, Петра и Павла.

У центру пажње данашњег празника је Свети апостол Иродион, човјек чије име носи дубоку историјску и духовну тежину, као рођак самог апостола Павла.

Историјски извори и црквена предања наводе да је Иродион био један од најоданијих Павлових пратилаца. Његова мисионарска служба водила га је кроз најопасније предјеле тадашњег Римског царства, а живот је окончао у самом Риму, истог дана када је страдао и апостол Петар.

- Поздравите Иродиона, рођака мојега - реченица је из Посланице Римљанима која већ два миленијума служи као свједочанство о блискости ових ранохришћанских фигура.

Пророци и мисионари: Агав и Руф

Поред Иродиона, данашњи дан посвећен је и Светом Агаву, личности која у хришћанској традицији заузима посебно мјесто због свог пророчког дара. Према Делима апостолским, Агав је био тај који је прорекао велику глад која је погодила читав свет у вријеме цара Клаудија, али и страдање апостола Павла у Јерусалиму.

Заједно са њима, црква се данас сећа и:

Руфуса, који је био епископ у Теби;

Асинкрита, мисионара у Хирканији;

Филогонта и Ермиса, који су своје животе посветили утемељивању првих хришћанских општина.

Скромност као врлина

За разлику од великих празника који су праћени нерадним данима и масовним окупљањима, 21. април у православним храмовима протиче у знаку тихе литургијске молитве. Свештеници подсећају да су управо ови „мањи“ апостоли доказ да за велика дјела у вјери није увијек потребна свјетска слава, већ постојаност и жртва.

У српским селима и градовима, овај дан се често сматра срећним за почетак нових послова, јер се вјерује да апостоли који су „крчили путеве“ хришћанства данас помажу свакоме ко креће на нови пут или започиње племенит рад.

(телеграф)

