Познат идентитет осморо убијене дјеце: Пуцао малишанима у главу док су спавали

Истражитељи у америчкој савезној држави Луизијани покушавају да утврде како је бивши припадник Националне гарде Шамар Елкинс дошао до ватреног оружја којим је убио осморо дјеце, упркос томе што је раније био осуђен за незаконито посједовање оружја.
Пуцњава се догодила у недјељу у граду Шривпорт, а полиција је саопштила да је ријеч о инциденту повезаном са породичним насиљем, пренио је НБЦ. Шеф полиције Шривпорта Вејн Смит навео је да Федерални биро за алкохол, дуван, ватрено оружје и експлозиве (АТФ) истражује како је Елкинс дошао до пиштоља који је коришћен у нападу, али из ове агенције нису жељели да коментаришу случај.
Портпарол полиције Кристофер Борделон рекао је да је Елкинс већину дјеце упуцао у главу, вјероватно док су још спавала, док је једно дијете пронађено на крову куће.
Према његовим ријечима, Елкинс је био отац седморо од осморо убијене дјеце, док је једно дијете било њихов рођак. У пуцњави су тешко рањене двије жене — Елкинсова супруга, која је упуцана у лице, и још једна жена за коју полиција вјерује да му је била дјевојка.
Према подацима полиције, Елкинс је 2019. године ухапшен и осуђен за нелегалну употребу ватреног оружја, због чега му је вјероватно било забрањено да легално посједује оружје. Након напада, Елкинс је побјегао са мјеста догађаја.
Полиција наводи да је претходно пуцао на једну жену у улици Харисон, а затим отишао у кућу у улици Вест 79, гдје је убио дјецу.
Након тога је побјегао и уз пријетњу пиштољем отео једну особу из аутомобила у близини раскрснице Линвуд авеније и Вест 79. улице.
Полиција је потом кренула у потјеру, током које је дошло до размјене ватре у сусједном округу Босије. Елкинс је касније пронађен мртав испред једне куће.
Власти још испитују да ли је убијен у размјени ватре са полицијом или је себи одузео живот. Полицијски званичници потврдили су да се Елкинсово име налазило у полицијском систему и прије напада, али нису изнијели додатне детаље о ранијим инцидентима. Смит је рекао да сви досадашњи докази указују на то да је пуцњава избила након породичног сукоба.
Пуцњава је изазвала шок у заједници, истиче НБЦ.
Градоначелник Шривпорта Том Арсено описао је догађај као „можда најгору трагичну ситуацију која се догодила у том граду“.
Канцеларија мртвозорника округа Кадо идентификовала је убијену дјецу као: Џејлу Елкинс (3), Шејлу Елкинс (5), Кајлу Пју (6), Лејлу Пју (7), Маркајдона Пјуа (10), Сарију Сноу (11), Кедариона Сноуа (6) и Брајлона Сноуа (5).
Елкинс је служио у Националној гарди војске Луизијане од августа 2013. до августа 2020. године као специјалиста за сигналну подршку и ватрену подршку.
Према војним подацима, никада није био распоређен на борбену мисију и напустио је службу у чину редова.
Према ријечима његовог зета Троја Брауна, Елкинс је недавно потражио помоћ за ментално здравље у медицинском центру за ветеране Овертон Брукс, гдје је боравио око седмицу и по дана. Та здравствена установа није одговорила на питања новинара.
Елкинс је 9. априла на Фејсбуку подијелио објаву са молитвом у којој тражи помоћ да сачува "свој ум и емоције и да се одупре негативности", преноси Танјуг.
