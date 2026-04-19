"Ово је најтрагичнија ситуација коју смо имали": Нови језиви детаљи масакра у Луизијани

Осморо дјеце узраста од једне до 14 година убијено је у масовној пуцњави у Шривпорту, Луизијана, у недјељу ујутру, саопштила је полиција.
Полицајци Полицијске управе Шривпорта реаговали су на пријаву породичног насиља у блоку 300 улице Вест 79. око 6 часова ујутру. Портпарол полиције Кристофер Борделон описао је мјесто злочина као "опсежно", наводећи да се протеже на двије куће у том подручју и још једну у оближњој улици Харисон.
"Имамо три различита мјеста, сама пуцњава се догодила низ улицу, у блоку 300 Вест 79. Такође постоји још једна пуцњава повезана са овим на улици Харисон, а затим и сусједна кућа у Вест 79. у коју је једна од жртава побјегла након пуцњаве", рекао је Борделон на конференцији за медије.
Хорор: Осморо дјеце убијено у масовној пуцњави!
Полиција је навела да је укупно десет особа погођено хицима, али није изнијела информације о двоје преживјелих.
"Особа одговорна за ово, након што је напустила мјесто догађаја, извршила је отмицу возила у непосредној близини угла улица Вест 79. и Линвуд, након чега су патролни полицајци Шривпорта кренули у потјеру за тим возилом", рекао је Борделон.
Police in Shreveport, Louisiana say 8 children were killed in a domestic shooting. The suspect was also killed by responding officers.
Полиција је саопштила да је осумњичени убијен током потјере у парохији Боси.
"Вјерујемо да је он једина особа која је испаљивала хице на овим локацијама", додао је Борделон.
Полиција није саопштила идентитет осумњиченог, али је Борделон рекао да су "нека од дјеце" у кућама била његова потомци. Мотив напада за сада није познат.
Мек Лондон, 71, који живи у истој улици, рекао је да није чуо пуцњаву и да је за убиства сазнао од комшије када је изашао напоље око 7 сати да затвори капију. Тада је, како каже, улица била пуна полиције и хитне помоћи, блок је био затворен, а окупљали су се посматрачи. Лондон, који ту живи од 1991. године, рекао је да је овакво насиље незамисливо у њиховом крају.
"Ништа слично се никада није догодило у овој улици. Било је страшно… Жао ми је те дјеце", рекао је
Градоначелник Шривпорта Том Арсено, који је такође говорио на конференцији, рекао је да заједница жали.
"Ово је трагична ситуација, можда најтрагичнија коју смо икада имали у Шривпорту. Сада ћемо обрадити информације и то је у добрим рукама", рекао је, преноси НБЦ њуз.
Гувернер Луизијане Џеф Ландри рекао је да је "сломљеног срца због ове ужасне ситуације" и захвалио локалној полицији и хитним службама. Предсједавајући Представничког дома Мајк Џонсон, који је представљао Шривпорт скоро 10 година, назвао је инцидент "срцепарајућом трагедијом" и додао да је његов тим у контакту са полицијом.
"Држимо жртве, њихове породице и вољене, као и заједницу Шривпорта, у мислима и молитвама током овог изузетно тешког времена", навео је Џонсон у објави на мрежи X.
