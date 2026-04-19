Прве пројекције након избора у Бугарској: Странка Румена Радева освојила највише гласова

Шест политичких групација улази у 52. сазив Народне скупштине Бугарске након данашњих парламентарних избора одржаних у тој земљи, а према првим пројекцијама највише гласова освојила је листа "Прогресивна Бугарска", коју је основао бивши бугарски председник Румен Радев, са 39,2 одсто гласова, показују излазне анкете агенције Тренд.
Коалиција ГЕРБ-СДС Бојка Борисова друга је са 15,1 одсто гласова.
Следи листа "Настављамо промјене - Демократска Бугарска" са 13,3 одсто, Покрет за права и слободе (ДПС) са 8,1 одсто, као и "Вазраждане" са 5,0 одсто, наводе медији.
Коалиција "БСП - Уједињена љевица" освојила је 4,2 одсто гласова, чиме прелази изборни праг.
Излазност на изборима износила је 43,4 одсто до 20 часова, према подацима агенције Тренд.
У Бугарској су јутрос у 7 часова по локалном времену отворена биралишта за седме ванредне парламентарне изборе у земљи од 2021. године, а затворена су у 20 сати по локалном времену, док ће гласање бити продужено до 21 сат на мјестима на којима буде великих редова, наводе медији.
Према прелиминарним подацима, више од 6,5 милиона грађана има право гласа, иако ће коначан број бити потврђен након дана избора.
Гласање се одвија на 11.995 мјеста широм Бугарске, укључујући мобилне кутије за гласање за особе са инвалидитетом, као и на 493 мјеста у 55 страних земаља.
Укупно 4.786 кандидата се такмичи за 240 мјеста у 52. сазиву Народне скупштине, који представљају 14 странака, 10 коалиција и једног независног кандидата, јављају медији.
