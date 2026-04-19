Шницле му дошле главе! Због прегласног лупања реаговала полиција

Полиција у њемачкој покрајини Баварској морала је да реагује када је спор због припремања шницли прерастао у директан сукоб.
Један 61-годишњи мушкарац напао је вербално и физички комшију у баварском граду Гајзелхерингу због, како је рекао, прегласног лупања шницли, јавља ДПА.
Полиција наводи да је тај старији мушкарац отишао у стан комшије у стамбеној згради, вријеђао га и ударио му шамар.
Није јасно да ли се наводно гласно лупање догодило током законски прописаних "сати тишине" у Њемачкој - између 22.00 и 6.00 часова, преноси Срна.
