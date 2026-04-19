"Биће брзо и лако, збрисаћемо вас са лица земље": Трамп упутио никад бруталнију пријетњу

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је да ће САД "уништити сваку електрану и сваки мост у Ирану" уколико та земља не прихвати понуђени договор.
Он је на својој друштвеној мрежи Truth Social навео да је Иран "јуче отворио ватру у Ормуском мореузу – потпуно кршење споразума о примирју".
Трамп је додао да је Иран наводно гађао француски брод и британски теретни брод, као и да ће амерички представници отпутовати у Исламабад на преговоре и стићи у уторак ујутру.
"Иран је недавно објавио да затвара мореуз, што је чудно, јер га је наша блокада већ затворила. Они нам помажу, а да тога нису ни свјесни", написао је Трамп.
"Нудимо веома поштен и разуман договор и надам се да ће га прихватити, јер ако то не учине, Сједињене Америчке Државе ће уништити сваку електрану и сваки мост у Ирану", поручио је.
Додао је и да ће "то бити брзо и лако" уколико Иран не прихвати споразум.
