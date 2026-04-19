Избори у Бугарској, фаворит заговара јачање односа с Русијом

Бугари данас излазе на осме парламентарне изборе у пет година, а очекује се да ће коалиција бившег предсједника Румена Радева побиједити захваљујући обећању борбе против корупције. Та најсиромашнија чланица Европске уније у политичкој је кризи од 2021, када су велики антикорупцијски протести срушили конзервативну владу дугогодишњег челника Бојка Борисова.
Радев, бивши генерал ваздухопловства који се залаже за обнову веза с Русијом и критикује слање војне помоћи Украјини, био је предсједник те балканске државе девет година. Одступио је с дужности у јануару како би предводио новоосновану лијево-центристичку групацију Прогресивна Бугарска, а анкете уочи гласања сугерисале су да би тај блок могао освојити око 35 одсто гласова.
Радев је рекао да жели ослободити земљу њеног „олигархијског модела управљања“ и подржао је антикорупцијске протесте крајем 2025. који су срушили владу уз подршку конзервативаца, преноси Хина.
„Радевљев циљ је да Бугарска има будућност. Дошли смо до тачке у којој доводимо у питање саму будућност властите земље“, рекао је Лазар Лазаров, 28-годишњи професор филозофије, за АФП на Радевљевом посљедњем предизборном скупу у Софији раније ове седмице.
„Радев се доказао као предсједник и као државник. Он је онај који је најприхватљивији за ЕУ, Сједињене Државе, Русију, па чак и за Кину“, додао је.
Борисовљева проевропска странка ГЕРБ, која је водила и посљедњу владу, према анкетама би могла бити друга с око 20 одсто, испред либералне коалиције ПП-ДБ. Бирачка мјеста отворена су у 7 часова по локалном времену (6 часова по средњоевропском времену), а затварају се у 20 часова.
Радев оштро критикује политику ЕУ о зеленој енергији, коју у „свијету без правила“ сматра наивном, као и напоре Бугарске да шаље оружје Украјини која се бори против руске инвазије од 2022, иако је рекао да неће користити вето како би блокирао одлуке Брисела.
Залажући се за обнову веза с Русијом, Радев је осудио десетогодишњи одбрамбени споразум између Софије и Кијева потписан прошлог мјесеца, што је додатно подстакло оптужбе противника да је преблаг према Москви.
Бивши предсједник изазвао је незадовољство и када је у четвртак на скупу приказивао фотографије са састанака са свјетским лидерима, укључујући руског предсједника Владимира Путина. У валу огорчења међу проевропским бирачима на друштвеним мрежама, стотине корисника дијелиле су снимке екрана као доказ да Радев стоји на страни Кремља.
На самом догађају, у највећој бугарској затвореној арени, присталице су га дочекале узвицима, које је прекинуо војничком заповијешћу „на мјесту одмор!“, уз смијех публике. „Морамо збити редове“, рекао је пред око 10.000 присталица, представљајући своју странку као некорумпирану „алтернативу перверзном картелу странака старог кова“.
Борисов, који је готово деценију водио земљу, одбацио је тврдње да Радев доноси нешто „ново“. На скупу своје странке раније ове седмице поручио је да је ГЕРБ „остварио снове 1990-их“, наводећи као примјер улазак земље у еврозону ове године.
Радев се обавезао да након избора неће ући у коалицију с ГЕРБ-ом, а искључио је и сарадњу с Дељаном Пеевским, челником ДПС-а, којег су САД и Велика Британија санкционисале због корупције. Умјесто тога, рекао је да циља на апсолутну већину у парламенту од 240 посланика.
Ниско повјерење у политику утицало је на излазност, која је на изборима 2024. пала на 39 одсто. Но, с обзиром на то да је Радев мобилисао бираче, аналитичарка Борјана Димитрова из института Алфа рисерч очекује већу излазност.
Политичке странке позвале су грађане да изађу на изборе и тако смање утицај куповине гласова. У посљедњим седмицама полиција је у појачаним акцијама против куповине гласова заплијенила више од милион евра. Приведене су и стотине људи, укључујући локалне одборнике и градоначелнике.
