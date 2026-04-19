Драма у Бијелој кући: Трамп окупио државни врх због Ирана и Хормушког мореуза

19.04.2026 08:13

Предсједник Доналд Трамп шета Јужним травњаком по доласку у Бијелу кућу, у петак, 17. априла 2026. године, у Вашингтону.
Предсједник САД Доналд Трамп у суботу је сазвао хитан састанак у Соби за кризне ситуације Бијеле куће како би разговарао о новој ескалацији кризе око Хормушког мореуза и преговорима с Ираном, пише Axios, позивајући се на америчке званичнике.

Ситуација с Ираном улази у критичну фазу јер се очекује да примирје истекне за три дана, док датум нове рунде преговора још није утврђен.

Додатну напетост изазвала је одлука Ирана да поново затвори Хормушки мореуз, као и напади на више бродова у том подручју, што је услиједило мање од 24 сата након Трампове изјаве да би договор о окончању сукоба могао бити постигнут – у року од дан или два.

Према ријечима високог америчког званичника, уколико ускоро не дође до помака, постоји реална могућност да се сукоб настави у наредним данима.

На састанку су, према истим изворима, присуствовали потпредсједник Џеј Ди Венс, који би требао учествовати у наредној рунди преговора, државни секретар Марко Рубио, министар одбране Пит Хегсет и министар финансија Скот Бесент.

Састанку су присуствовали и шефица кабинета Бијеле куће Сузи Вајлс, изасланик Стив Виткоф, директор ЦИА Џон Ратклиф те предсједавајући Здруженог штаба Дан Кејн.

У међувремену, начелник пакистанске војске Асим Мунир боравио је у Техерану гд‌је је водио посредничке разговоре између САД и Ирана, а амерички званичници наводе да је Трамп барем једном телефоном разговарао и с Муниром и с иранском страном.

Иранско Врховно вијеће за националну сигурност саопштило је да су САД изнијеле нове приједлоге током разговора, које Иран тренутно разматра, али још није дао коначан одговор.

Извори блиски преговорима тврде да је нова криза у Хормушком мореузу избила упркос одређеном напретку у смањењу разлика око питања обогаћивања уранијума и његових залиха.

Обраћајући се новинарима у Овалној соби, Трамп је рекао:

– Иран је мало покушао бити лукав… жељели су поново затворити мореуз. Не могу нас уцјењивати.

