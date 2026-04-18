Трамп: Иран се мало прави паметан, али се воде веома добри разговори

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је данас да се Иран "мало прави паметан", али да се "воде веома добри разговори" о окончању конфликта на Блиском истоку.
Трамп је новинарима у Бијелој кући, на питање да прокоментарише потез Техерана, да повуче одлуку о поновном отварању Ормуског мореуза, рекао да се воде "веома добри разговори".
- Заиста добро функционишу (разговори), мало су се правили паметни, као што то раде већ 47 година - рекао је Трамп.
Он је поновио тврдње да су Сједињене Америчке Државе углавном елиминисале морнарицу, ваздухопловство и руководство Ирана.
- Разговарамо са њима. Имаћемо неке информације до краја дана. Жељели су да затворе мореуз. Не могу нас уцјењивати - рекао је Трамп, говорећи о могућности да се наставе преговори о постизању трајног мира.
У сукобу САД и Израела против Ирана на снази је двонедјељни прекид ватре, који је почео 8. априла.
Прошле недјеље одржана је прва рунда преговора о постизању трајног мира, уз посредовање Пакистана, на којој није постигнут споразум, а најављено је да ће вјероватно бити наставка разговора.
Врховни савјет за националну безбједност Ирана, највише тијело за доношење одлука у земљи, саопштио је данас да разматра "нове приједлоге" које су изнијеле Сједињене Америчке Државе.
У саопштењу, које је пренијела иранска новинска агенција Тасним, Савјет за националну безбједност Ирана је навео да је командант пакистанске војске, Асим Мунир, који је управо завршио тродневну посјету Ирану, пренио нове приједлоге које су изнијеле САД, а које Техеран "разматра", и на које "још није одговорио", преноси Гардијан.
Савјет је навео да ће Иран поново преузети контролу над Ормуским мореузом "док се рат дефинитивно не оконча".
Како је саопштено, Техеран ће, све док траје америчка поморска блокада иранских лука, "то сматрати кршењем прекида ватре и спречиће условно и ограничено поновно отварање Ормуског мореуза".
Иранско руководство поновило је данас став да бродови морају да плаћају таксе за пролаз кроз Ормуски мореуз, након што је та кључна поморска рута поново затворена.
Иран је, како се наводи у саопштењу Врховног савјета за националну безбједност, одлучан да спроводи надзор и контролу над саобраћајем кроз Ормуски мореуз "док се рат дефинитивно не оконча" и не постигне трајни мир у региону, преноси Ројтерс.
У саопштењу, које је пренијела иранска државна агенција Фарс, наводи се да ће то укључивати прикупљање потпуних података о бродовима, издавање дозвола за пролаз и наплату трошкова везаних за безбједност, сигурност и заштиту животне средине.
У саставу Савјета су, између осталих, предсједник Ирана Масуд Пезешкијан, војни врх и команданти Револуционарне гарде, као и министар спољних послова Абас Аракчи.
