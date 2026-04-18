Трамп: Прилично добре вијести у вези са Ираном

Аутор:

АТВ
18.04.2026 09:59

Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима током котрљања ускршњих јаја на Јужном травњаку Бијеле куће, у понедјељак, 6. априла 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је да је недавно добио добре вијести у вези са Блиским истоком и Ираном, али је одбио да изнесе детаље.

"Добили смо неке прилично добре вијести прије 20 минута, изгледа да ствари на Блиском истоку са Ираном иду веома добро", рекао је Трамп новинарима.

Амерички предсједник није прецизирао о каквим се вијестима ради, али је додао да су преговори планирани за викенд.

Трамп је такође изјавио да ће јутрос, по вашингтонском времену, одржати конференцију за новинаре, за коју је рекао да није директно повезана са Ираном.

"Очекујем да ће ствари ићи добро", истакао је Трамп.

САД и Израел покренули су 28. фебруара нападе на мете у Ирану, укључујући и Техеран, што је узроковало штету и цивилне жртве. Иран је одговорио нападима на израелску територију и америчке војне објекте на Блиском истоку, преноси Срна

