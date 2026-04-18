Мелони остала у чуду због дочека Макрона: Очигледно није очекивала пољубац

Француски предсједник Емануел Макрон дочекао је италијанску премијерку Ђорђу Мелони испред Јелисејске палате у Паризу пред почетак конференције о поморском саобраћају у Хормушком мореузу.
Том приликом настао је и снимак који је брзо постао виралан, и то због реакције Италијанке на дочек Макрона.
Снимак приказује Мелони како излази из службеног аутомобила, а потом јој прилази Макрон који је дочекује пољупцима.
Мелони је дјеловала збуњено, као да није очекивала пољубац француског предсједника.
🔴 INFO - #Politique : Emmanuel #Macron et Giorgia #Meloni ont échangé une accolade pour le moins gênante et inhabituelle sous l’œil des caméras. La séquence est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux. pic.twitter.com/kY9MRpq9yW— FranceNews24 (@FranceNews24) April 17, 2026
Иначе, Мелони и Макрон имају дугу историју међусобне нетрпељивости. Најчешћи камен спотицања у њиховим односима у претходном периоду односили су се на питање Украјине, трговине и односа са Сједињеним Америчким Државама, преноси Кликс.
