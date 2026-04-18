Мелони остала у чуду због дочека Макрона: Очигледно није очекивала пољубац

18.04.2026 08:09

Сусрет Ђорђе Мелони и Емануела Макрона у Паризу
Фото: Tanjug / AP / Michel Euler

Француски предсједник Емануел Макрон дочекао је италијанску премијерку Ђорђу Мелони испред Јелисејске палате у Паризу пред почетак конференције о поморском саобраћају у Хормушком мореузу.

Том приликом настао је и снимак који је брзо постао виралан, и то због реакције Италијанке на дочек Макрона.

Снимак приказује Мелони како излази из службеног аутомобила, а потом јој прилази Макрон који је дочекује пољупцима.

Мелони је дјеловала збуњено, као да није очекивала пољубац француског предсједника.

Иначе, Мелони и Макрон имају дугу историју међусобне нетрпељивости. Најчешћи камен спотицања у њиховим односима у претходном периоду односили су се на питање Украјине, трговине и односа са Сједињеним Америчким Државама, преноси Кликс.

