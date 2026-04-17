Рим спреман да пошаље поморске јединице у Ормуски мореуз

Италија је спремна да стави поморске јединице на располагање да би обезбиједила пловидбу у Ормуском мореузу код иранске обале, изјавила је премијер Ђорђа Мелони.
Мелонијева је додала да свако распоређивање снага мора да добије одобрење од парламента.
Њена изјава услиједила је након разговора у Паризу о могућем распоређивању војске у мореузу, који је од виталног значаја за свјетска тржишта нафте, пренијела је агенција ДПА.
Конференцију у Јелисејској палати иницирали су француски предсједник Емануел Макрон и британски премијер Кир Стармер, преноси Срна
