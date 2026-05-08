Logo
Large banner

Млади бубњар (20) погинуо у тешкој несрећи у Хрватској

Аутор:

АТВ
08.05.2026 15:13

Коментари:

0
Борна Јурички
Фото: Фејсбук / Оркестар Друга димензија

Млади бубњар Борна Јурички (20) погинуо је у саобраћајној несрећи која се догодила на ауто-путу код Иванић-Града у Хрватској у четвртак увече.

Све се догодило у вечерњим часовима, на 68. километру у правцу истока. У несрећи су учествовали аутомобил у којем се налазио Јурички и камион са приколицом.

Након несреће огласили су се из бенда у ком је свирао, а вести су потресле естраду.

Policija rs

Хроника

Судар аутобуса и аута, колапс у дијелу Бањалуке

"Не можемо да вјерујемо да ово пишемо и да ово морамо наглас рећи. Остали смо без нашег Борне. Изгубили смо дио себе. Не можемо много више рећи у овом тренутку јер су све ријечи сувишне, осим да те волимо Борна, ти си дио наше породице и једног дана, негдје даље, поново ћемо се срести", написали су испред бенда "Друга димензија", у којем је Јурички свирао.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Погинуо бубњар

Саобраћајна несрећа

Хрватска

Борна Јурички

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Малољетник у Пули носио униформу ЈНА и петокраку: Кажњен је

Регион

Малољетник у Пули носио униформу ЈНА и петокраку: Кажњен је

2 ч

0
Ухапшен суспендовани специјални тужилац Саша Чађеновић

Регион

Ухапшен суспендовани специјални тужилац Саша Чађеновић

4 ч

0
Кретање сахарског пијеска

Регион

Облаци препуни сахарског пијеска, погледајте како иду према нама

18 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Полицијски ауто запливао - ФОТО

23 ч

0

  • Најновије

16

01

Каран: Наша обавеза према жртвама је да елиминишемо ревизију историје

15

56

СНСД: Умјесто присвајања заслуга, Станивуковић да подржи школама

15

52

''Гранични прелаз Градишка је споменик пропасти БиХ''

15

46

Додик: Сутра неколико састанака с Путином, Српска се уважава

15

43

Стигао извјештај једног љекара вјештака о стању генерала Младића

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner