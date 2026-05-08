Млади бубњар (20) погинуо у тешкој несрећи у Хрватској

Млади бубњар Борна Јурички (20) погинуо је у саобраћајној несрећи која се догодила на ауто-путу код Иванић-Града у Хрватској у четвртак увече.
Све се догодило у вечерњим часовима, на 68. километру у правцу истока. У несрећи су учествовали аутомобил у којем се налазио Јурички и камион са приколицом.
Након несреће огласили су се из бенда у ком је свирао, а вести су потресле естраду.
"Не можемо да вјерујемо да ово пишемо и да ово морамо наглас рећи. Остали смо без нашег Борне. Изгубили смо дио себе. Не можемо много више рећи у овом тренутку јер су све ријечи сувишне, осим да те волимо Борна, ти си дио наше породице и једног дана, негдје даље, поново ћемо се срести", написали су испред бенда "Друга димензија", у којем је Јурички свирао.
