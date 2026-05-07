Полицијски ауто запливао - ФОТО

Аутор:АТВ
Коментари:0
У сењској градској луци јуче је дошло до несвакидашњег инцидента – полицијски аутомобил је завршио у мору, након што је полицајац изашао на кратко да оде до банкомата.
Сплитска "Слободна Далмација" пише да је, према информацијама, са лица мјеста, по изласку службеника возило се из засад неутврђених разлога покренуло и завршило у мору уз риву.
Призор полицијског аутомобила у мору привукао је пажњу бројних пролазника, а на место догађаја убрзо је стигла и полиција.
