Борут Пахор пао са бицикла и поломио се

06.05.2026 15:12

Бивши словеначки предсједник и премијер Борут Пахор завршио је у болници након тешког пада са бицикла током спуштања са Пасје Равни у Словенији.

Борут Пахор, који је страствени бициклиста, на Инстаграму је објавио да је сломио кључну кост и лопатицу.

Пасја Раван је брдовито подручје и планински превој у западној Словенији, у Полхограјским Доломитима недалеко од Љубљане. Популарно је међу бициклистима и планинарима због стрмих успона и захтјевних спустова.

"Тежак пад током бициклистичког спуштања са Пасје Равни. Сломљена кључна кост и лопатица. Све је у реду, навече сам напустио хитну, а данас сам већ у канцеларији на разговору с новим младим делегатом УН", написао је Пахор уз фотографију из болничког кревета.

Објава је најприје забринула његове пратиоце, али касније их је умирио новом фотографијом на којој с ортопедском имобилизацијом сједи и насмијан позира. Пахор се захвалио свима који су му помогли након несреће, преноси портал "24.ур".

Бивши словеначки предсједник посебно је истакао важност заштитне кациге, поручивши да му је управо она вјероватно спасила живот.

"Још једна важна ствар. Ударац главом у асфалт био је толико снажан да током пада уопште нисам осјећао друге повреде. Спасила ме КАЦИГА. Када сам се из УКЦ-а вратио кући, пољубио сам је”, написао је Пахор.

