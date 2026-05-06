Борут Пахор пао са бицикла и поломио се

Аутор:АТВ
Коментари:0
Бивши словеначки предсједник и премијер Борут Пахор завршио је у болници након тешког пада са бицикла током спуштања са Пасје Равни у Словенији.
Борут Пахор, који је страствени бициклиста, на Инстаграму је објавио да је сломио кључну кост и лопатицу.
Пасја Раван је брдовито подручје и планински превој у западној Словенији, у Полхограјским Доломитима недалеко од Љубљане. Популарно је међу бициклистима и планинарима због стрмих успона и захтјевних спустова.
Наука и технологија
Експерти упозоравају: Већину лозинки могуће је разбити за само један дан
"Тежак пад током бициклистичког спуштања са Пасје Равни. Сломљена кључна кост и лопатица. Све је у реду, навече сам напустио хитну, а данас сам већ у канцеларији на разговору с новим младим делегатом УН", написао је Пахор уз фотографију из болничког кревета.
Објава је најприје забринула његове пратиоце, али касније их је умирио новом фотографијом на којој с ортопедском имобилизацијом сједи и насмијан позира. Пахор се захвалио свима који су му помогли након несреће, преноси портал "24.ур".
Занимљивости
Добро се пазите! Ова четири знака доживјеће промјене у наредних шест мјесеци
Бивши словеначки предсједник посебно је истакао важност заштитне кациге, поручивши да му је управо она вјероватно спасила живот.
"Још једна важна ствар. Ударац главом у асфалт био је толико снажан да током пада уопште нисам осјећао друге повреде. Спасила ме КАЦИГА. Када сам се из УКЦ-а вратио кући, пољубио сам је”, написао је Пахор.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
16 ч0
Регион
21 ч0
Регион
21 ч0
Регион
22 ч0
Најновије
Тренутно на програму